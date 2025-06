Dübendorf (ots) -Wie zufrieden sind Mitarbeitende in der Schweiz mit ihrer Arbeitssituation? Und welche Erwartungen stellen sie an Arbeitgeber? Die repräsentative Marktforschungsstudie von HR Campus liefert Antworten - und bringt teils überraschende Erkenntnisse zu Themen wie Führung, Einbezug der Mitarbeitenden oder Rolle der Digitalisierung.Die schweizweite Umfrage unter über 1'500 Arbeitnehmenden zeigt unter anderem:- Nur 29 % bewerten ihren Job mit der Höchstnote.- Besonders im Bereich Karriereentwicklung und Führung zeigen sich Defizite: Nur 39 % der Mitarbeitenden sind zufrieden mit den vorhandenen Perspektiven.- Psychisches Wohlbefinden und Arbeitsdruck sind problematisch - gerade in Grossunternehmen. In der Romandie wird Arbeitsdruck teils milder empfunden als in der Deutschschweiz.- Die Digitalisierung wirkt hingegen entlastend: Mitarbeitende, die den Digitalisierungsgrad als sehr zufriedenstellend bewerten, zeigen insgesamt ein höheres Wohlbefinden am Arbeitsplatz.- Nur 8 % der sehr Zufriedenen denken über einen Jobwechsel nach - bei Unzufriedenen sind es 63 %.- Der Wunsch nach einer 4-Tage-Woche oder mehr Homeoffice ist besonders bei KMU stark.- Punkto Mitarbeitenden-Zufriedenheit gibt es keinen Röstigraben: Es zeigt sich bis auf wenige Ausnahmen ein durchgängiges Bild für die Deutschschweiz und die Romandie."Unsere Studie zeigt, dass gute Rahmenbedingungen nicht ausreichen. Mitarbeitende erwarten heute Sinn, Entwicklungsmöglichkeiten und echte Mitgestaltung", sagt Sandra Lugonjic, Strategieberaterin bei HR Campus.Die vollständige Studie mit allen Grafiken und Auswertungen ist hier abrufbar: Mitarbeitenden-Zufriedenheit in der Schweiz 2025 - Studienergebnisse (https://www.hr-campus.ch/de/hr-welt/hr-wissen/downloads/studienergebnisse-mitarbeitenden-zufriedenheit-in-der-schweiz-2025/)Die Strategie-Expert:innen von HR Campus geben auf Anfrage gerne Auskunft zur Studie und dem Transfer der Ergebnisse in die Praxis.Zum UnternehmenHR Campus bewegt Menschen und Organisationen. Unsere ganzheitlichen HR-Lösungen stellen die Mitarbeitenden ins Zentrum und verbinden das Beste aus Consulting, Software und Services.Pressekontakt:Christina FlückigerLeitung Marketing & Communicationscommunications@hr-campus.ch+41 44 215 14 53Original-Content von: HR Campus AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100071545/100932743