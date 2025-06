HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 4700 auf 4750 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Symrise-Konkurrent habe das starke Wachstum im zweiten Quartal fortgesetzt, schrieb der nun verantwortliche Analyst Fulvio Cazzol in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht am 22. Juli. Er nahm nur kleinere Anpassungen an den Schätzungen vor./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 16:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: CH0010645932

