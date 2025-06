Berlin (ots) -Die vergangenen zwölf Monate werden für immer in die Geschichte von OKTAGON eingehen. Die MMA-Organisation füllte drei Fußballstadien bis auf den letzten Platz und stellte einen neuen Weltrekord bei den Zuschauerzahlen für MMA-Events auf.Was einst unmöglich schien, ist für OKTAGON inzwischen zur Realität geworden. In den letzten 12 Monaten verkaufte OKTAGON zweimal das größte Fußballstadion Tschechiens aus - die Prager Fortuna Arena in Eden - und stellte in Frankfurt mit fast 60.000 Zuschauern einen Weltrekord für die höchste Zuschauerzahl bei einem MMA-Event auf.- OKTAGON 58: Vémola vs. Végh II - 8. Juni 2024, Fortuna Arena Prag, 27.392 Zuschauer -- OKTAGON 62: Eckerlin vs. Jungwirth - 12. Oktober 2024, Deutsche Bank Park Frankfurt, 59.148 Zuschauer (Weltrekord für ein MMA-Event)- OKTAGON 72: Vémola vs. Végh III - 14. Juni 2025, Fortuna Arena Prag, 25.417 Zuschauer"Als erste MMA-Organisation weltweit haben wir es geschafft, innerhalb eines Jahres drei Fußballstadien auszuverkaufen - mit über 110.000 Fans", kommentiert Pavol Neruda, Mitinhaber von OKTAGON. "Wir sind unglaublich stolz auf unser gesamtes Team, das den Mut hat, sich gigantischen Herausforderungen zu stellen - und sie Realität werden zu lassen. OKTAGON entwickelt sich jedes Jahr weiter, und wir freuen uns darauf, unsere Show einem immer größeren Publikum zu präsentieren."OKTAGON verfolgt ein klares Ziel - zur führenden MMA-Organisation der Welt zu werden, wenn es um Entertainment, Fan-Erlebnis und Programmqualität geht. Bei OKTAGON 72 in Eden trat einer der meistgehörten Künstler der tschechoslowakischen Musikszene, Calin, gemeinsam mit Rychlí kluci in der einzigartigen Halbzeitshow auf. Bei OKTAGON 62 in Frankfurt war der Hauptact John Newman, ein Künstler mit über 15 Millionen monatlichen Hörern allein auf Spotify. Speziell designte Bühnen, Effekte, spektakuläre Einmärsche und Shows - all das zeigt, wie weit wir das Konzept eines Sportevents pushen können.Auch Ondrej Novotný, Mitinhaber und Promoter der Organisation, zeigt sich begeistert vom Erfolg von OKTAGON 72: "Wir haben über ein halbes Jahr unseres Lebens in dieses Event investiert - und es hat all unsere Erwartungen übertroffen: Rekordzahlen, eine fantastische Atmosphäre und der absolut unglaubliche Abschluss der Vémola-vs.-Végh-Trilogie. Es war wie ein MMA-Super Bowl", sagt er mit einem Lächeln. "Für mich persönlich hat dieses Turnier gezeigt, dass wir bei OKTAGON gemeinsam selbst die größten Herausforderungen meistern und unsere eigenen Ängste überwinden können. Ein besserer Moment, um das neue Kapitel 'Face Your Fear' zu starten, hätte es nicht geben können. Jetzt ist es Zeit, diesen Erfolg gemeinsam zu feiern."Die OKTAGON-Macher lassen sich vom amerikanischen NFL-Super Bowl inspirieren: "Halbzeitshows, ein prall gefülltes Rahmenprogramm, das Singen der Nationalhymne, Helikopter-Überflüge und Armeeshows - all das verleiht unseren Gala-Events eine neue Dimension. Es verwandelt den Sportabend in ein gesellschaftliches Ereignis, bei dem jeder auf seine Kosten kommt", ergänzt Novotný.Über die MMA-Organisation OKTAGON: OKTAGON ist die größte europäische Organisation für Mixed Martial Arts und veranstaltet seit ihrer Gründung 2016 Events in Tschechien, der Slowakei, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Im Oktober 2024 stellte OKTAGON den Weltrekord für die höchste Zuschauerzahl bei einem MMA-Event auf und festigte seine Position unter den führenden europäischen und globalen Organisationen. Zu den bekanntesten Gesichtern von OKTAGON gehören Kerim Engizek, Max Holzer, Christian Eckerlin, Patrik Kincl und Makhmud Muradov.Pressekontakt:OKTAGON MMA DeutschlandTobias Drewstobias.drews@oktagonmma.com+49 151 12580641Original-Content von: OKTAGON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180073/6059057