Für den DAX ging es am gestrigen Donnerstag in einem anhaltend nervösen Marktumfeld um weitere 1,1% auf 23.057 Punkte zurück. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits am Dienstag (-1,1%) und Mittwoch (-0,5%) unter roten Vorzeichen tendierte, kam es gestern zum dritten Verlusttag in Folge. Schon zum Opening bei 23.179 notierten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...