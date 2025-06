APA ots news: FMA: Volatilität auf den Finanzmärkten im 1. Quartal beeinflusst Entwicklung der Pensions- und Vorsorgekassen

Negative Veranlagungsperformance nach Volatilität der Aktien- und Anleihenmärkte in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 zu verzeichnen



Wien (APA-ots) - Die Volatilität auf den internationalen Finanzmärkten hat die

Entwicklung der österreichischen Pensionskassen und der Betrieblichen Vorsorgekassen im ersten Quartal 2025 gebremst. Dies geht aus den heute veröffentlichten Berichten der Finanzmarktaufsicht (FMA) zur Quartalsentwicklung der Pensionskassen und der Vorsorgekassen hervor.

Das verwaltete Vermögen der Pensionskassen entwickelte sich mit - 0,5% im Vergleich zum Jahresende 2024 leicht rückläufig und stand Ende März bei 28,6 Milliarden. Grund dafür waren vor allem die Kurskorrekturen in Aktienportfolios, die die Veranlagungsperformance auf -0,8% drückte. Verglichen mit dem Vorjahreswert sind beide Indikatoren jedoch weiterhin deutlich im Plus (verwaltetes Vermögen + 5,1%; Veranlagungsperformance +4,2%). Die Anzahl der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten der Pensionskassen stieg im Quartal um 1,3% auf 1,114 Millionen Personen, von denen 14% oder 153.405 bereits eine Pensionsleistung beziehen. Die Anlagestruktur blieb im Quartal wenig verändert: Die Pensionskassen sind zu 40% in Aktien, 32% in Anleihen zu 7% in Guthaben bei Kreditinstituten, Immobilien (5,7%) und Kredite (3,2%) investiert.



Bei den Betrieblichen Vorsorgekassen (in die alle Beschäftigten in Österreich im Rahmen der "Abfertigung neu" einzahlen) wuchs das verwaltete Vermögen aufgrund von Neuzuflüssen trotz der Marktturbulenzen weiter um 1,6% gegenüber Ende 2024, auf einen neuen Rekordstand von 21,5 Milliarden Ende März. Die geringere Aktienallokation in den Portfolios der Vorsorgekassen sorgte für eine geringere Performanceminderung von -0,4% im Quartal. Auch bei den Vorsorgekassen ist die Entwicklung von Vermögen (+11,3%) und Performance (+2,9%) im Jahresvergleich deutlich im Positiven. Bei den Vorsorgekassen stieg die Anzahl der Anwartschaftsberechtigungen ( inklusive Mehrfachanwartschaften bei mehreren BVK, z.B. aufgrund von Arbeitgeberwechsel) um 0,4% auf 11,26 Millionen. Bei den Vorsorgekassen, die jederzeit das eingezahlte Kapital garantieren müssen, liegt ein größeres Gewicht des verwalteten Vermögens auf Anleihen (66%) als auf Aktien (15%); andere Assetklassen sind demgegenüber untergeordnet.



Die Quartalsberichte zu den Pensionskassen und jede zu den Betrieblichen Vorsorgekassen können auf der Website der FMA abgerufen werden.



