Nach einem schwächeren ersten Quartal erwarten die Analysten von mwb research auch für das zweite Quartal 2025 einen Rückgang im Jahresvergleich. Hauptursache ist eine starke Vergleichsbasis aus den Vorjahren, insbesondere bedingt durch eine robuste Geschäftsentwicklung in China. Die Schwäche spiegelt das typische wellenartige Muster der Projektabwicklung im Bereich der Schieneninfrastruktur wider. Für das zweite Halbjahr 2025 wird mit einer Erholung gerechnet, da sich die Geschäftsdynamik wieder belebt - insbesondere durch Nachholeffekte aus China. Vossloh profitiert weiterhin von einem starken Auftragseingang, getragen durch die Erneuerung der Schieneninfrastruktur in Europa und weltweite Projekte. Das Unternehmen weist ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,35 auf, und die Analysten halten ein organisches Wachstum von über 5?% CAGR bis 2030 für realistisch. In einem unsicheren geopolitischen und wirtschaftlichen Umfeld hebt sich Vossloh als sicherer Hafen hervor - ein stabiles, auf Infrastruktur fokussiertes Unternehmen mit starkem internationalem Wachstumspotenzial und einer Schlüsselrolle im Wandel hin zu nachhaltigem Schienenverkehr. Nach einer Modellanpassung von mwb research, die das gestiegene Vertrauen in Vosslohs Fähigkeit widerspiegelt, seine langfristigen Ziele zu erreichen und den freien Cashflow stetig zu verbessern, erhöhen die Analysten ihr Kursziel von 65,00 EUR auf 90,00 EUR und stufen die Aktie auf Kaufen hoch. Vossloh wird am 26. August um 14:30 Uhr auf der German Select Conference präsentieren. Hier registrieren: https://research-hub.de/conference/german-select-v. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Vossloh%20AG





