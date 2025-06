Die Plattform unterstützt automatische tägliche Auszahlungen und Mining in mehreren Währungen in über 180 Ländern

Bild von PAIRMiner

BERLIN, June 20, 2025tätig ist, bietet automatisierte Mining-Lösungen, die keine technischen Fachkenntnisse oder physische Ausrüstung erfordern.

Mit über 12 Millionen registrierten Nutzern weltweit ermöglicht PAIRMiners das Mining führender Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) sowie XRP und DOGE. Die Plattform unterstützt flexible Mining-Verträge und bietet tägliche Auszahlungsoptionen in einer Vielzahl von digitalen Vermögenswerten, darunter USDT und USDC.

"Wir beobachten ein starkes Interesse von XRP- und DOGE-Inhabern, die ihre Exponierung gegenüber kurzfristigen Marktschwankungen reduzieren möchten", erklärte ein Sprecher von PAIRMiners. "Unsere Plattform macht das Mining einfach, transparent und zugänglich - insbesondere für Nutzer, die ein stetiges digitales Einkommen anstreben."

Neue Nutzer erhalten bei der Registrierung ein Cloud-Computing-Guthaben in Höhe von 150 US-Dollar, ohne dass eine Einzahlung erforderlich ist.Die Benutzeroberfläche ermöglicht die Verfolgung der Einnahmen in Echtzeit und zeigt die Kapitalrückzahlungen bei Vertragsende an. PAIRMiners arbeitet mit etablierten Hardware-Herstellern wie Bitmain und Canaan zusammen und betreibt Rechenzentren in Europa, Asien und Nordamerika, um die Stabilität der globalen Infrastruktur zu gewährleisten.

Vertrag Anlage Laufzeit Gesamtrendite Testversion für neue Benutzer 150 USD 1 Tag 150 USD + 1,11 USD Empfehlungsprämienvertrag 500 USD 2 Tage 500 USD + 60 USD BCH 2013 Grund-Hashrate 2.530 USD 4 Tage 2.530 USD + 371,4 USD ETH 6016 Erweiterte Hashrate 11.300 USD 2 Tage 11.300 USD + 885,92 USD BTC Hot-Kontrakt 50.000 USD 3 Tage 50.000 USD + 11.700 USD ETH 7021 Super-Hashrate 147.000 USD 1 Tag 147.000 USD + 13.053,6 USD



PAIRMiners wurde im Jahr 2009 gegründet und legt besonderen Wert auf Sicherheit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Benutzerfreundlichkeit. Das Empfehlungsprogramm bietet Nutzern, die die Plattform mit anderen teilen, zusätzliche Verdienstmöglichkeiten.

Über PAIRMiners

PAIRMiners ist eine in Großbritannien ansässige Cloud-Mining-Plattform, die sichere, kurzfristige Mining-Verträge für wichtigen Kryptowährungen anbietet. Dank ihrer globalen Präsenz und ihrem benutzerfreundlichen Design ermöglicht die Plattform Einzelpersonen die Teilnahme am Mining digitaler Vermögenswerte, ohne dass technische Kenntnisse oder spezielle Hardware erforderlich sind.

Medienkontakt:

