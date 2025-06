HINGGAN-BUND, China, June 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ende Juni wird die Markenwerbeveranstaltung "Hinggan in Mountains · Arxan in Fairy Tales" (Hinggan in den Bergen · Arxan in Märchen) eröffnet. Da die China Summer Tourism Climate Resource Utilization and Development Conference in Arxan (Konferenz zur Nutzung und Entwicklung der Klimaressourcen für den chinesischen Sommertourismus in Arxan), Hinggan-Bund, vor der Tür steht, sprechen lokale Regierungen, offizielle Medien, einheimische Experten und Wissenschaftler aus den Bereichen Meteorologie, Kultur und Tourismus sowie Branchenführer gemeinsam eine herzliche globale Einladung aus, in der Hoffnung, dass Reisende aus aller Welt in die atemberaubenden Landschaften des Hinggan-Bunds eintauchen und dessen lokale Bräuche und tiefgründige Kultur kennenlernen können.

Die Hinggan-Liga im Nordosten Chinas beeindruckt mit unvergleichlichen Natur- und Kulturschätzen. In den letzten Jahren hat sich die lokale Regierung auf eine visionäre Reise begeben und Kultur sowie Tourismus nahtlos integriert, um ein großartiges Bild der ländlichen Wiederbelebung zu zeichnen. Durch die sorgfältige Gestaltung von 16 unterschiedlichen saisonalen Tourismusrouten hat der Hinggan-Bund eine Symphonie aus Weltklasse-Attraktionen zusammengestellt, darunter historische Stätten, die von revolutionärem Geist widerhallen, Hanggai-Grasland, Urwälder, geheimnisvolle Vulkanlandschaften und belebende heiße Quellen. Diese Routen vermitteln einen umfassenden Eindruck von der Faszination und Mystik des Hinggan-Bunds.

Der Hinggan-Bund hat Musik auf raffinierte Weise in die Struktur seinerTourismusbranche eingebunden und so die beliebte Marke "Musical Tours in Inner Mongolia" (Musikalische Touren in der Inneren Mongolei) geschaffen, die nicht nur die lokale Wirtschaft durch die Stimulierung des kulturellen und touristischen Konsums ankurbelt, sondern auch die ländlichen Gemeinden durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und Einkommenssteigerungen stärkt. Durch die Abstimmung musikalischer Darbietungen auf das lebhafte "Daily Naadam"-Festival und die Ausrichtung aufregender Grasland-Musikfestivals hat der Hinggan-Bund einen lebendigen kulturellen Austausch zwischen Besuchern und Einheimischen gefördert. Darüber hinaus hat die Einführung von Musiktherapien in Sterne-Hotels die Aufenthalte der Gäste in transzendente Erlebnisse verwandelt, während eine Vielzahl öffentlicher kultureller Veranstaltungen, von temperamentvollen Squaredances bis hin zu fesselnden kulturellen Darbietungen und lebhaften Dorfgesangswettbewerben unter Bauern und Hirten, die kulturellen Erfahrungen der Reisenden bereichert haben und sicherstellen, dass sie "mit Gesang und Freude reisen".

Heute ist der Hinggan-Bund ein Beweis für eine harmonische Entwicklung mit florierenden Industrien, idyllischer Landschaft und blühenden Gemeinden. Auch in Zukunft wird der Hinggan-Bund seinem Engagement treu bleiben, das grenzenlose Potenzial kultureller und touristischer Ressourcen auszuschöpfen, innovative Entwicklungsmodelle zu erarbeiten und Reisende aus aller Welt mit weiteren Überraschungen zu begeistern.

Quelle: Organisationskomitee der Veranstaltung "Hinggan in den Bergen · Arxan in Märchen"

Ansprechpartner: Herr Hao, Tel: 86-10-63074558.