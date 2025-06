© Foto: Stringer - HPIC

Der Spielzeughersteller Pop Mart ist nach einer rasanten Rallye deutlich abgestürzt! Regulierungsdruck aus China und Morgan Stanleys Rückzug bremsen den Hype!Der Höhenflug der Pop Mart-Aktie findet ein jähes Ende: Nach einer massiven Rallye seit Jahresbeginn verliert der chinesische Spielzeughersteller rund um den Labubu-Hype innerhalb weniger Tage über 13 Prozent an Börsenwert. Hintergrund sind harsche Kritik staatlicher Medien am "Blind Box"-Spielzeug sowie ein überraschender Rückzug von Morgan Stanley. Die Aktie des in Peking ansässigen Unternehmens Pop Mart notierte am Freitag erneut deutlich im Minus bei aktuellen 26,20 Euro. Mit einem Rückgang von über 5 Prozent setzte sich die …