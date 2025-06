Versicherer müssen gesondert auf einen Beratungsverzicht hinweisen: Um dieses Thema ging es in einer Unterlassungsklage der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg gegen die ADAC Versicherung. Eine einfache Information in einem Kasten genügt nicht, so das Gericht. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat vor dem Landgericht München I kürzlich erfolgreich gegen die ADAC Versicherung AG geklagt. In dem Verfahren, über das die Verbraucherzentrale in einer Pressemitteilung informiert, geht es um ...

