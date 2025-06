DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen starten erholt - Verfall im Blick

DOW JONES--Etwas erholt von den jüngsten Abgaben sind die europäischen Aktienmärkte am Freitag in den Handel gestartet. Stützend wirken Entspannungssignale im Nahost-Konflikt. Ein unmittelbarer Militärschlag der USA gegen den Iran scheint zunächst vom Tisch. Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Donald Trump werde in den kommenden zwei Wochen über ein mögliches militärisches Eingreifen entscheiden. Zugleich hieß es, dass Gespräche mit Iran in nächster Zukunft stattfinden könnten. Bereits an diesem Freitag ist außerdem ein Treffen zwischen dem Iran und Großbritannien, Frankreich und Deutschland in Genf angesetzt. Es wäre der erste hochkarätige diplomatische Austausch seit Beginn der israelischen Militäraktion im Iran.

Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 23.248 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent nach oben auf 2.540 Zähler. Rückenwind kommt von den Ölpreisen, die deutlich nachgeben um über 2 Prozent, wenn auch wegen des Kriegs in Nahost auf zuletzt stark erhöhtem NIveau. Positiv wirken außerdem etwas sinkende Marktzinsen, nachdem die deutschen Erzeugerpreise für Mai keinen Preisdruck zeigten. Der Euro zieht etwas an auf 1,1515 Dollar, weil der Dollar als sicherer Hafen weniger gesucht wird und auch mit den Ölpreisen nachgibt.

"Der neue US-Zeithorizont von zwei Wochen lässt die Börsen etwas aufatmen", kommentiert QC Partners. Damit bleibe mehr Zeit für Verhandlungen. Die Chancen für eine diplomatische Lösung seien damit ein kleines Stück größer geworden. Allerdings bleibe der von vielen befürchtete US-Militärschlag trotzdem eine Option. Der DAX habe neun der zehn vergangenen Handelstage im Minus beendet. "Das zeigt eindrucksvoll, wie groß die Furcht vor einer weiteren Eskalation auf dem Parkett ist", so QC Partners.

Derweil haben es die Börsianer am Berichtstag mit einem Verfalltag zu tun, Futures und Optionen auf Indizes und Einzeltitel laufen aus. Laut Marktexperten könnte der Verfall für den DAX diesmal besonders spannend werden angesichts lange nicht mehr gesehener extremer Positionierungen.

Unternehmensmeldungen rar

Tagesfavoriten sind bislang Reisewerte, deren Subindex um 1,4 Prozent anzieht, in erster Linie vor dem Hintergrund der fallenden Ölpreise . Entsprechend liegen Ölwerte am Ende mit einem Minus von 0,4 Prozent.

Unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage weiter ruhig. RWE denkt darüber nach, seinen 25-Prozent-Anteil am Stromnetzbetreiber Amprion in eine Tochtergesellschaft auszugliedern. Hintergrund seien womöglich juristische und steuerliche Vorteile durch solch eine Neustrukturierung. RWE tendieren unverändert.

Thyssenkrupp Nucera gewinnen 1,0 Prozent. Das Unternehmen verstärkt sich über einen Zukauf im Bereich der grünen Wasserstoff-Technologie und übernimmt wesentliche Technologien der dänischen Green Hydrogen Systems, die auf Hochdruck-Elektrolyse spezialisiert ist. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kurs der Mutter Thyssenkrupp liegt 3,2 Prozernt fester. Das Unternehmen treibt vor der Aufsichtsratssitzung an diesem Freitag die Vorbereitungen für die Abspaltung der U-Boot-Sparte TKMS voran. Laut der Börsen-Zeitung wurden Citi, Commerzbank, Deutsche Bank und Macquarie mit der Ausgliederung und separaten Börsennotierung des Unternehmens beauftragt.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.240,09 +0,8% 43,06 +6,1% Stoxx-50 4.462,91 +0,6% 24,57 +3,0% DAX 23.247,86 +0,8% 190,48 +15,8% MDAX 29.389,34 +0,9% 269,27 +13,8% TecDAX 3.764,44 +0,8% 30,77 +9,3% SDAX 16.592,08 +0,8% 130,56 +20,1% CAC 7.605,54 +0,7% 52,09 +2,3% SMI 11.934,89 +0,5% 63,37 +2,3% ATX 4.338,46 +0,7% 30,56 +17,6% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1516 +0,2% 1,1494 1,1469 +11,0% EUR/JPY 167,35 +0,1% 167,21 167,05 +2,6% EUR/CHF 0,9399 +0,1% 0,9386 0,9391 0% EUR/GBP 0,8543 +0,1% 0,8537 0,8540 +3,2% USD/JPY 145,33 -0,1% 145,46 145,66 -7,5% GBP/USD 1,3480 +0,1% 1,3464 1,3430 +7,6% USD/CNY 7,1717 +0,0% 7,1715 7,1792 -0,5% USD/CNH 7,1854 -0,0% 7,1860 7,1912 -2,0% AUS/USD 0,6483 +0,1% 0,6477 0,6456 +4,7% Bitcoin/USD 105.244,80 +0,8% 104.367,00 104.363,65 +10,3% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,59 75,52 -2,6% -1,93 +5,0% Brent/ICE 76,82 78,74 -2,4% -1,92 +5,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.350,06 3.370,68 -0,6% -20,62 +28,4% Silber 31,10 31,73 -2,0% -0,63 +13,8% Platin 1.114,13 1.127,24 -1,2% -13,11 +28,7% Kupfer 4,76 4,81 -1,0% -0,05 +18,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2025 03:51 ET (07:51 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.