Shanghai (ots/PRNewswire) -SINEXCEL (300693.SZ) hat sich während der SNEC 2025 mit den Branchenpartnern Schneider Electric, Enjoyelec, SZ GISCADA, Cunhui New Energy und GOOD ENERGY zusammengetan, um gemeinsam eine Initiative für virtuelle Kraftwerk.Ökosysteme (Virtual Power Plant, VPP) zur Versorgung ganzer Städte zu starten. Die Initiative zielt darauf ab, die Integration intelligenter Energienetze zu vertiefen, szenariobasierte Innovationen zu fördern, Branchenbenchmarks zu etablieren und groß angelegte, stadtweite Ökosysteme aufzubauen, die Energieeffizienz, intelligenten Verbrauch und den Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft fördern.Auf der Veranstaltung stellte SINEXCEL außerdem seine Smart Energy Management Platform und seine VPP-Lösung für städteweite Energieversorgung vor. Die gemeinsam mit Partnern aus dem Ökosystem entwickelte Lösung bietet eine umfassende Architektur aus Software und Hardware. Durch die Nutzung von IoT, Cloud Computing, Big Data und KI dient die Plattform als zentraler Hub für die gesamte Energiekette - Erzeugung, Übertragung, Verteilung, Speicherung und Verbrauch - und verwandelt unsichtbare Energieflüsse in messbare, optimierbare Erkenntnisse.Auf dieser Grundlage bietet SINEXCEL seinen Partnern eine VPP-Lösung der nächsten Generation, die die zentralen Herausforderungen herkömmlicher VPPs angeht: hohe Kosten, begrenzte Einnahmequellen, politische Einschränkungen und geringe Dispatch-Genauigkeit. Die Lösung basiert auf dem Prinzip der "offenen Aggregation und des gemeinsamen Nutzens" und bündelt eine breite Palette dezentraler Energieressourcen - darunter Wind- und Solarkraftwerke, Energiespeicher, Microgrids, flexible Lasten und EV-Ladeeinrichtungen - in einer einheitlichen Dispatch-Plattform, die eine koordinierte Teilnahme an den Strommärkten und die Reaktion auf Nachfrage ermöglicht.Seit der Gründung des SINEXCEL Smart Energy Research Institute hat das Unternehmen die Führungsrolle beim Aufbau eines offenen, kooperativen und zukunftsorientierten Innovationsökosystems übernommen. Die Leitwerte Offenheit, Mitgestaltung und gemeinsame Talententwicklung haben bereits eine wachsende Zahl von Partnern angezogen, die sich der Neugestaltung der Energiezukunft verschrieben haben.SINEXCEL wird auch in Zukunft intelligente Energieinnovationen vorantreiben, indem es die Zusammenarbeit zwischen den Ökosystemen stärkt und den Übergang zu sicheren, effizienten und kohlenstofffreien städtischen Energiesystemen beschleunigt.Informationen zu SINEXCELSINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Energiespeicherung, des Ladens von Elektrofahrzeugen und der Stromqualität. SINEXCEL verfügt über 12 GW installierte Speicherkapazität, 140.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere an AHF und arbeitet mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um die Energieunabhängigkeit zu fördern.