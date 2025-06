Hannover (www.anleihencheck.de) - In Großbritannien werden die Leitzinsen bis auf weiteres bei 4,25% belassen, dies verkündete gestern das Monetary Policy Committee (MPC), so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Mit sechs Stimmen dafür und drei Stimmen dagegen sei das Ergebnis etwas eindeutiger gewesen als noch bei der letzten Sitzung im Mai, wo noch zwei Mitglieder des Gremiums dafür plädiert hätten, die Bank Rate sogar anzuheben. ...

