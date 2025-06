Linz (www.anleihencheck.de) - Der Leitzins im Vereinigten Königreich bleibt wie erwartet bei unveränderten 4,25%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Von Einigkeit im "Monetary Policy Committee" sei allerdings keine Spur gewesen, denn drei der neun Mitglieder hätten sich für eine unmittelbare Zinssenkung um 0,25% ausgesprochen. Zwar sei die Inflation mit 4,3% nach wie vor zu hoch, allerdings erwarte sich die Bank of England durch ein "signifikantes" Abschwächen des Lohnwachstums eine positive Auswirkung auf die Inflation im zweiten Halbjahr. Der Markt erwarte daher weitere Zinssenkungen im Laufe des Jahres, was sich mit der Aussage der Bank of England decke, wonach der Zinssenkungszyklus weiterhin in Takt sei. (20.06.2025/alc/a/a) ...

