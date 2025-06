Linz (www.anleihencheck.de) - Während in den USA am Mittwoch die Leitzinsen wie erwartet bei unveränderten 4,25-4,50% belassen wurden, wurde in der Schweiz die Rückkehr zur Nullzinspolitik beschlossen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Zum sechsten Mal in Folge sei der Leitzins gesenkt worden, auf nunmehr 0%. Hauptgrund dafür seien die desinflationären Tendenzen. Im Mai seien die Preise um 0,1% im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Eine Deflation sei volkswirtschaftlich gefährlich. Sie führe zu einer Zurückhaltung bei Konsum und Investitionen und wirke sich somit negativ auf das Wirtschaftswachstum und den Arbeitsmarkt aus. Stehe die Schweiz nun sogar wieder vor Negativzinsen - so wie zwischen 2015 und 2022? Die SNB zeige sich stark entschlossen und spreche davon, die Geldpolitik "wenn nötig weiter anzupassen". Gleichzeitig verweise die SNB bei einem möglichen Negativzins aber auf "unerwünschte Nebenwirkungen" für Marktteilnehmer, die berücksichtigt werden sollten. Der Stärke des Schweizer Franken tue dies keinen Abbruch. EUR/CHF befinde sich derzeit nur 2% von der Allzeitstärke des Franken entfernt. Da sich die Stärke des Franken auch zunehmend negativ auf die Exportwirtschaft auswirken könne, zeige sich die SNB auch ausdrücklich bereit, "weiterhin am Devisenmarkt aktiv" zu sein. (20.06.2025/alc/a/a) ...

