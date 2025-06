Überraschende Wende: Über vier Prozent klettert die TUI-Aktie am Freitagmorgen in die Höhe. Ein deutlicher Sprung nach oben, nachdem sie noch am Vortag auf den tiefsten Stand seit Monaten rutschte (DER AKTIONÄR berichtete). Auslöser ist eine doppelte Hochstufung von Barclays.Barclays-Analyst Andrew Lobbenberg hat sein Kursziel für die TUI-Aktie von 7,70 auf 11,00 Euro angehoben. Gleichzeitig stufte er die Papiere von "Underweight" auf "Overweight" hoch. Seine Ergebnisschätzungen beließ er zwar weitgehend ...

