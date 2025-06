Frankfurt/Main (ots) -In diesem Jahr findet erstmals der Welt-Prurigo-Tag statt und ruft weltweit am 21. Juni dazu auf, das Bewusstsein für Prurigo nodularis (PN) zu stärken. Bei PN handelt es sich um eine chronisch-entzündliche, stark belastende Hauterkrankung, die Betroffene sowohl körperlich als auch emotional herausfordert. Mit Aktionen wie virtuellen Informationsveranstaltungen in verschiedenen Ländern wird dieser Tag genutzt, um Aufmerksamkeit zu schaffen, über die Krankheitslast und die verfügbaren Behandlungsoptionen aufzuklären und den Austausch zwischen Betroffenen, Ärzt*innen und Forschenden zu fördern.Informieren, sensibilisieren, vernetzen - Ziele des Welt-Prurigo-TagesDer Aktionstag am 21. Juni 2025 bringt führende Expert*innen und Menschen mit PN zusammen, um sich über die neuesten Erkenntnisse zur Erkrankung auszutauschen und gemeinsam an der zukünftigen Gestaltung der Versorgung zu arbeiten. Zahlreiche Länder - darunter Deutschland, Frankreich, Kanada und die USA - bieten Live-Programm in der jeweiligen Landessprache an. Interessierte können kostenlos an den Informationsveranstaltungen teilnehmen - die Anmeldung erfolgt über die Website https://www.worldprurigoday.org/de/.In Deutschland sind etwa 100 von 100.000 Menschen von der chronisch-entzündlichen Hauterkrankung betroffen, die Dunkelziffer ist laut Expert*innen vermutlich noch höher.[1] Die PN zeichnet sich durch stark juckende Knoten am ganzen Körper aus, die in ihrer Größe von wenigen Millimetern bis zu zwei bis drei Zentimetern variieren können. Sie geht meist mit einer erheblichen Krankheitslast und Einschränkungen der Lebensqualität einher. So berichten etwa 50 Prozent der Menschen mit PN, dass ihr Alltag häufig oder dauerhaft negativ von der Erkrankung beeinfluss wird.[2] Die passende Therapie zu finden, ist daher besonders wichtig. Dies bestätigt auch Prof. Dr. Matthias Augustin, Mitinitiator des Aktionstags und führender Experte im Bereich der Dermatologie: "Über die chronisch-entzündliche Hauterkrankung zu informieren, über die Belastungen und verfügbare Therapien aufzuklären und den Austausch zu fördern, ist essenziell. Wir wollen ermöglichen, dass mehr Menschen mit chronischer Prurigo bzw. PN frühzeitig die passende Behandlung erhalten und somit Lebensqualität zurückgewinnen."Warum Aufklärung über Prurigo nodularis so wichtig istMit den Beeinträchtigungen der Lebensqualität, die durch den starken Juckreiz und die sichtbaren Hautveränderungen entstehen, leben Menschen mit PN teils jahrelang, bevor sie eine Diagnose und die geeignete Therapie erhalten. Denn viele Ärzt*innen denken nicht gleich an PN, da diese nicht so häufig auftritt. Außerdem gehen viele Betroffene nicht zum Arzt / zur Ärztin, weil sie sich schämen oder denken, dass es keine Hilfe für sie gibt - so tritt nach einiger Zeit Frust und Resignation auf. Doch die richtige Diagnose zu erhalten, ist der erste, wichtige Schritt: "Am Anfang der Diagnosestellung war ich erst einmal super glücklich, dass es überhaupt einen Namen dafür gibt", erinnert sich Simone. Die 51-Jährige lebte 13 Jahre mit einer nicht erkannten PN. Für Menschen wie Simone kam erschwerend hinzu, dass es lange Zeit keine Therapie für PN gab, die wirklich wirksam war bzw. die Krankheitssymptome ausreichend kontrollieren konnte - doch das ist heute anders. Denn mittlerweile stehen moderne Therapieoptionen zur Verfügung, mit denen die Erkrankung und die damit einhergehenden Symptome, wie der starke Juckreiz und die Hautläsionen, langfristig kontrolliert werden können. "Bei chronischer Prurigo / Prurigo nodularis dürfen wir uns nicht mit dem Status quo zufriedengeben - die Betroffenen verdienen unseren vollen Einsatz für Forschung und bessere Therapien", bekräftigt auch Prof. Dr. Augustin.Die Aufklärung über die verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten - wie sie im Rahmen des Welt-Prurigo-Tages geleistet wird - ist nicht nur für Betroffene, sondern auch Ärzt*innen wichtig. Wenn nach der Diagnose die richtige Therapie gefunden wird, kann auch für Menschen mit PN ein erfüllter Alltag und eine aktive Teilhabe am Privat- und Berufsleben wieder möglich werden. "Anderen Betroffenen kann ich nur mitgeben, wirklich hartnäckig zu bleiben. Man darf den Mut einfach nicht verlieren", so Simone.Weitere Informationen zum Welt-Prurigo-Tag und eine Übersicht der Veranstaltungen gibt es unter https://www.prurigo-nodularis.info/servicesMehr zur Erkrankung Prurigo nodularis sowie umfangreiches Servicematerial finden Betroffene und Interessierte auf der Website https://www.prurigo-nodularis.info/Dort gibt es ebenfalls einen Selbsttest (https://www.prurigo-nodularis.info/selbsttest) und einen Expertenfinder (https://www.prurigo-nodularis.info/expertenfinder), der bei der Suche nach spezialisierten Ärzt*innen in Deutschland unterstützen kann.Über SanofiSanofi ist ein forschendes Biopharma-Unternehmen, das KI anwendet und sich dafür einsetzt, das Leben der Menschen zu verbessern und verantwortungsvoll zu wachsen. Wir wenden unser tiefgreifendes Verständnis des Immunsystems an, um weltweit Millionen von Menschen lebensrettende Impfstoffe und Behandlungsoptionen anzubieten. Referenzen:
1 Ständer S et al. Acta Derm Venereol 2020; 100: adv00309
2 Pereira MP et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020; 34: 2373-2383