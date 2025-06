Grünwald (ots) -- Newcomer AMIN, ehemals Haifischlikez, bringt erste Single raus- "Willkommen im Club" ist ab Freitag, 20. Juni 2025, erhältlichAMIN war mal Comedian und unter dem Namen Haifischlikez bekannt, jetzt ist er Sänger. In seinem ersten Song "Willkommen im Club" erzählt der Newcomer keine Witze oder Geschichten. Vielmehr schafft er einen Raum für alle, die sich fallen lassen und Musik genießen wollen.Früher brachte er Menschen mit Witzen zum Lachen, heute berührt er sie mit Musik: AMIN, ehemals bekannt als Haifischlikez, hat seine Karriere als Comedian hinter sich gelassen, um seiner zweiten großen Leidenschaft zu folgen - dem Gesang. Mit seinem Debüt-Song "Willkommen im Club" zeigt der Newcomer, wie ernst ihm sein neuer Weg ist.Statt Geschichten oder Scherze erzählt AMIN mit seinem Song ein Lebensgefühl - einen Raum, in dem sich jeder fallenlassen und einfach die Musik genießen kann. Denn jeder verbindet mit einer Clubnacht etwas anderes, doch alle teilen den Wunsch, den Moment zu leben, Spaß zu haben und die Liebe zur Musik zu feiern.Musikalisch verbindet der Track tanzbare Urban-Pop-Vibes mit einem Hauch von Retro-Flair, der an die Ära der vergangenen Clubjahrzehnte erinnert. "Willkommen im Club" ist kein lauter Einstieg, sondern ein harmonischer, klangvoller Auftakt für eine neue Ära - ganz so wie sein Imagewandel von Haifischlikez zu seinem echten Namen. Eines bleibt jedoch unverändert: seine treue Community. Über 2 Millionen TikTok-Follower, 240.000 auf Instagram und mehr als 330.000 Fans auf Facebook können sich auf einen echten Ohrwurm freuen, der pure Lebensfreude versprüht.Der Newcomer steht für eine neue Künstlergeneration, die Grenzen sprengt: zwischen Social Media und echter Kunst - selbstbewusst, kreativ und real.Die Single "Willkommen in Club" von AMIN ist ab dem 20. Juni 2025 erhältlich. Der Song wird von El Cartel Music veröffentlicht und von Universal Music vertrieben.----- Download / Stream-----LINK (https://umg.lnk.to/WillkommenimClub)----- Link zum Video-----LINK (https://youtu.be/0C5Ty7fiVWE)Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6059310