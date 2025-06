Chinas Abwrackprämie für den Umstieg auf E-Autos wurde laut einem Agenturbericht in wichtigen Städten in mindestens sechs Provinzen ausgesetzt. Zum einen sollen die Mittel knapp werden, zum anderen wollen die Behörden offenbar die Verbreitung von Gebrauchtwagen mit "Nullkilometerstand" überprüfen. Wie Bloomberg berichtet, wurde die Subvention u.a. in großen Städten der Provinzen Guangdong, Henan und Zhejiang auf Eis gelegt. Mit der Abwrackprämie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...