Alpnach, Schweiz (ots) -Die Invenda Group hat sich den höchsten Standards des Verbraucherschutzes und der Transparenz verpflichtet. Wir möchten hiermit Klarheit bezüglich der jüngsten Entscheidung des Information and Privacy Commissioner of Ontario, Kanada (IPC) und der Funktionsweise unserer Technologie schaffen.Der Zweck der beschriebenen Funktion ist die Erstellung anonymer Zielgruppenanalysen für die Digital-Out-of-Home-Werbung. Das beinhaltet die temporäre Echtzeitverarbeitung von Bildern im Millisekundenbereich, um aggregierte demografische Daten wie Geschlecht und Altersgruppe abzuschätzen. Die Technologie ist anonym konzipiert und operiert ausschliesslich lokal; sie führt keine Gesichtserkennung durch, identifiziert keine Einzelpersonen und speichert, sichert oder teilt keine Bilder mit Dritten.Um die vollständige Einhaltung von Datenschutzgesetzen, einschliesslich FIPPA, PIPEDA und der DSGVO, zu gewährleisten, verfügen alle unsere intelligenten Verkaufsautomaten seit März 2024 über gut sichtbare Informationshinweise. Diese stellen sicher, dass die Konsumenten den Zweck und die Art der Datenverarbeitung verstehen, bevor sie mit den Automaten interagieren.Es ist bemerkenswert, dass ein kanadisches Gericht in einem ähnlichen Fall, bei dem es um Cadillac Fairview ging, dem Bericht des Datenschutzbeauftragten nur wenig Gewicht beimaß, da es ihn für den Wahrheitsgehalt seines Inhalts für unzulässig hielt. Das Gericht stützte sich stattdessen auf ein Sachverständigengutachten, das zu dem Schluss kam, dass anonymisierte numerische Daten, die aus Bildern generiert werden, nicht zur erneuten Identifizierung von Personen verwendet werden können.Wichtig ist, dass sich die Entscheidung des IPC auf einen früheren Drittanbieter bezog. Wir haben unsere Plattform seither durch den Wechsel zu einem neuen globalen Partner weiterentwickelt. Der Übergang der Invenda Group zu einem führenden europäischen Anbieter von datenschutzorientierten Zielgruppenanalysen unterstreicht unser Engagement für den Einsatz erstklassiger "Privacy-First"-Technologie. Er bekräftigt unsere langfristige Verpflichtung zu Innovation, die auf Datenschutz, Transparenz und Vertrauen basiert.Über Invenda Group AGDie Invenda Group AG ist ein Schweizer Softwareunternehmen, das den automatisierten Handel und die Digital-Out-of-Home (DOOH)-Werbung durch seine proprietäre KI-gestützte Plattform transformiert. Die Technologie von Invenda vernetzt und automatisiert Netzwerke von intelligenten Verkaufsautomaten, Micro Markets und digitalen Bildschirmen. Sie ermöglicht es Betreibern und Marken, Betriebsabläufe zu optimieren, auf Echtzeitdaten zuzugreifen und durch standortbasierten E-Commerce und gezielte Werbung neue Einnahmequellen zu erschliessen.Mit Hauptsitz in Alpnach, Schweiz, unterhält Invenda Standorte in Berlin, New York, Miami, Hongkong, Sofia und Novi Sad. Das Unternehmen unterstützt Installationen in 22 Ländern und arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen wie Mars Wrigley, Coca-Cola, Selecta und Valora zusammen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.invendagroup.com (http://www.invendagroup.com)Pressekontakt:Invenda Group AGUnternehmenskommunikationJoachim M. GuentertIndustriestrasse 236055 Alpnach, SchweizE-Mail: media@invendagroup.comTel.: +41 (0)44 586 00 33www.invendagroup.comOriginal-Content von: Invenda Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180077/6059333