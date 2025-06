Calgary, 19. Juni 2025: Condor Energies Inc. ("Condor" oder das "Unternehmen"; TSX: CDR; ISIN: CA20676A1084), ein in Kanada ansässiges, international ausgerichtetes Energieunternehmen mit Aktivitäten in Zentralasien, freut sich bekannt zu geben, dass die folgenden fünf Kandidaten für das Verwaltungsratsamt auf der Jahreshauptversammlung der Aktionäre am 19. Juni 2025 gewählt wurden:

Kandidaten Erhaltene Stimmen Anteil in % Enthaltungen Anteil in % Dennis Balderston 28,380,288 99.46% 154,079 0.54% Andrew Judson 28,366,488 99.41% 167,879 0.59% Werner Zoellner 28,380,582 99.46% 153,785 0.54% Donald Streu 28,534,048 100.00% 319 0.00% John Chambers 28,380,582 99.46% 153,785 0.54%

UNTERNEHMENSKONTAKT

Don Streu, President and CEO

oder Sandy Quilty, Vice President of Finance and CFO

Tel: +1 403-201-9694

Bitte beachten Sie: Die TSX übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Im Übrigen gilt das englische Original dieser Pressemitteilung. Sie finden diese auf der Webseite des Unternehmens unter https://condorenergies.ca/.

ÜBER CONDOR ENERGIES INC

Condor Energies Inc. ist ein an der TSX notierter Entwickler im Energiesektor, der sich auf verschiedene Initiativen in Zentralasien und der Türkei konzentriert. Mit produzierenden Gasanlagen, einem laufenden Projekt zum Bau und Betrieb der ersten LNG-Anlage Zentralasiens und einem separaten Projekt zur Entwicklung und Produktion von Lithiumsole hat das Unternehmen eine starke Grundlage für das Wachstum der Reserven, der Produktion und des Cashflows geschaffen, während es gleichzeitig bestrebt ist, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

