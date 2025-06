Siemens Energy plant einen Milliarden-Deal in Indien und setzt damit auf weiteres Wachstum in einem der dynamischsten Märkte der Welt. Analysten sehen die Finanzierung als gesichert und halten an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie fest. Auch das technische Prognosemodell von INDEX RADAR sieht stattliches Kurspotenzial für die Aktie. Die geplante Mehrheitsübernahme an Siemens India stellt für Siemens ...

