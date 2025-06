Eine großangelegte Studie mit drei Millionen Schulkindern hat jetzt untersucht, wann genau in der Schulzeit die Fähigkeiten in Mathematik von Jungen und Mädchen auseinandergehen. Die Forscher:innen leiten auch Handlungsempfehlungen ab. Eine Studie mit drei Millionen Schulkindern an französischen Grundschulen bestimmt jetzt den Zeitpunkt, an dem Schülerinnen in Mathematik zurückfallen. Die Erkenntnisse der Studie beruhen auf den Testergebnissen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...