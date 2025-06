Leipzig (ots) -Der dritte Fall "Der Schlüsselmacher" (AT) beginnt für die halleschen Kommissare Koitzsch und Lehmann (Peter Kurth und Peter Schneider) mit einem mysteriösen Tod in der Badewanne.Schnell ist klar - die alte Frau Krüger (Sybille Maria Dordel) ist keines natürlichen Todes gestorben, sondern wurde ermordet. Der übereifrige Hausmeister Trojanowitz (Henning Peker) gerät in Verdacht, etwas mit der Tat zu tun zu haben. Spuren führen die beiden Ermittler zurück in die Vergangenheit, zum ungelösten Mord an Uwe Baude und zu weiteren ungeklärten Fällen. Der düstere Verdacht kommt auf, dass sie es mit einem Serientäter zu tun haben. Während ihrer Ermittlungen treffen sie auf eine alte Bekannte - Frau Sommer (Cordelia Wege). Ist sie vielleicht der Schlüssel zur Lösung? Doch ehe die beiden Kommissare den Täter finden, gerät Koitzsch selbst in tödliche Gefahr.Neben Peter Kurth und Peter Schneider sind u. a. zu sehen: Cordelia Wege, Jule Böwe, Thomas Lawinky, Henning Peker, Dirk Martens, Andreas Keller, Andreas Leupold, Sybille Maria Dordel, Anett Sawallisch sowie Ines Göbel.Das Drehbuch zu "Der Schlüsselmacher" (AT) stammt wie auch beim ersten Fall "An der Saale hellem Strande" und dem zweiten Fall "Der Dicke liebt" von Clemens Meyer und Thomas Stuber. Auch bei "Der Schlüsselmacher" führt Thomas Stuber wieder Regie und Nikolai von Graevenitz zeichnet erneut für die Bildgestaltung verantwortlich. Produzentin ist Iris Kiefer, Producer Eike Goretzka. Die Redaktion im MDR verantwortet Sven Döbler. Die Dreharbeiten zu "Der Schlüsselmacher" (AT) laufen noch bis zum 11. Juli. Der Sendetermin ist für 2026 vorgesehen.Der "Polizeiruf 110 - Der Schlüsselmacher" (AT) ist eine Produktion der filmpool fiction in Zusammenarbeit mit der in Halle/Saale ansässigen Produktionsfirma 42film im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks für das Erste.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6059358