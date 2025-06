Mainz (ots) -Zwischen Kiez, Jugendhaft und Aufbruch: Seit 2011 begleitet "37 Grad" Pascal aus Berlin-Hellersdorf. 14 Jahre nach Teil 1 zeigt das ZDF nun Teil 2 "Vom Straßenjungen zum Streetworker". Kalle ist mittlerweile 25 Jahre alt und arbeitet mit sozial benachteiligten Kindern. Der Film von Tine Kugler und Günther Kurth ist ab Dienstag, 24. Juni 2025, 8.00 Uhr, im ZDF zu streamen und um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.Schlüsselkind, Knast, Sozialhelfer: Der Film erzählt das Erwachsenwerden von Pascal, der von allen Kalle genannt wird. Mit 14 hat Kalle große Ziele, mit 16 rutscht er ab und kommt in Jugendhaft. Nach der Entlassung kämpft er sich 2019 zurück ins Leben. Aktuell will Kalle seine Ausbildung zum Sozialassistenten schaffen und später Erzieher werden. Nicht leicht für ihn, weil er sich selbst finanzieren und die Vergangenheit verarbeiten muss - und weil der Kiez immer wieder ruft. "Ich fall auch immer noch auf die Schnauze und das gehört dazu. Ich lerne dazu. Aber dafür mache ich andere Sachen verdammt richtig." Neben seiner Ausbildung arbeitet er in der Berliner Arche, in der er eine wichtige Bezugsperson für Kinder und Jugendliche ist - dort, wo er selbst sehr viel Zeit in seiner Kindheit verbracht hat. Kalle ist überzeugt: "Ich kann in der Gesellschaft etwas verändern. Wenn ich gut bin, wird das in die nächste Generation weitergetragen." 15 Jahre Leben in Berlin-Hellersdorf - Kalles Weg geht weiter. Wird er seine Ausbildung schaffen?Diese Sendung wird mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.KontaktBei Fragen zur Sendung erreichen Sie Christina Betke telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de sowie Magda Huthmann telefonisch unter 06131 - 70-12149 oder per E-Mail unter huthmann.m@zdf.de . Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail unter pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2F37grad&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C0adc72390a4a484b58d608dda9ac7d1e%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638853280599931853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=e55SddFB%2FjWDsz1dle3yWXE3T6%2B9Tk2NQXS5XQ5loIQ%3D&reserved=0) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Weitere Informationen- ZDF-Streaming: 37 Grad (https://www.zdf.de/37-grad-196)- Hier finden Sie 37° bei YouTube (https://www.youtube.com/results?search_query=37%C2%B0)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6059381