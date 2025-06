In diesem Jahr haben die europäischen Aktienmärkte ihre US-Pendants deutlich überflügelt. Am deutlichsten zeigt sich diese Divergenz zwischen dem deutschen Leitindex DAX und dem amerikanischen S&P 500. Während der DAX trotz der jüngsten Korrektur in diesem Jahr noch 17 % im Plus liegt, kommt der S&P 500 gerade einmal auf 1,5 %. Laut den Wall-Street-Strategen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...