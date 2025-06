Frankfurt/Eschborn (ots) -Die Löwen Frankfurt und Techem führen ihre erfolgreiche Partnerschaft gemeinsam weiter. Die Kooperation wird langfristig fortgesetzt - mit klarer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, Innovation und Sichtbarkeit am Standort Frankfurt. Seit Beginn der Partnerschaft ist Techem als starker Partner im Bereich Energieeffizienz und Ressourcenschonung präsent.Gemeinsam sichtbar, gemeinsam erfolgreichDie Löwen Frankfurt sind nicht nur ein sportliches Aushängeschild der Region, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der lokalen Gemeinschaft. Techem unterstützt die Löwen Frankfurt dabei, ihre sportlichen Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Werte der Nachhaltigkeit und Innovation zu fördern - mit aufmerksamkeitsstarken Platzierungen im Stadion, mit Werbung am Mann und einem regelmäßigen Auftritt in der VIP Hospitality, der Techem Löwen Lounge. Durch die Partnerschaft wird die regionale Verbundenheit gestärkt und die Sichtbarkeit beider Partner in der Region erhöht. Gemeinsam setzen sich Techem und die Löwen Frankfurt für eine nachhaltige Zukunft ein und fördern den Sport sowie die Gemeinschaft in Frankfurt.Andreas Stracke, Gesellschafter & CMO Löwen Frankfurt:"Wir freuen uns, dass Techem, einer der führenden Energiedienstleister für die Immobilienwirtschaft mit über 70 Jahren Erfahrung und Innovationskraft als Exklusivpartner an unserer Seite bleibt. Wir schätzen die sehr persönliche Partnerschaft. Außerdem ist es gut für uns und unsere Ziele, einen Partner zu haben, der im Gebäudesektor mit Energieeffizienzlösungen auf dem Weg zur Klimaneutralität punktet."Matthias Hartmann, CEO Techem:"Die Löwen Frankfurt verkörpern Leidenschaft, Energie und Teamgeist - Werte, die auch uns als Techem antreiben. Die Fortsetzung der Partnerschaft ist für uns ein starkes Bekenntnis zu Frankfurt, der Region und zu einem emotionalen Umfeld, das verbindet. Mit der gleichen Energie arbeiten wir bei Techem an Lösungen für mehr Energieeffizienz und Klimaschutz. Ob durch die Digitalisierung des Heizungskellers, moderne Multisensorik zur Verbesserung der Wohnqualität oder unseren 360-Grad-Service für E-Ladelösungen - wir gestalten die Energiewende aktiv mit. Wir freuen uns, die Löwen Frankfurt weiterhin auf ihrem Weg zu begleiten. Mit voller Unterstützung, auf und neben dem Eis. Denn auf Techem ist Verlass - für die Löwen und fürs Klima."Über die LöwenDie Löwen Frankfurt sind eine Eishockeymannschaft, die seit 2022 in der Ersten Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) spielt. Sie haben sich durch ihre konstante Leistung und engagierte Fans einen Namen gemacht. Die Mannschaft veranstaltet regelmäßig spannende Spiele, bei der man allzu gerne zusieht, während sie hart auf dem Eis kämpfen. Ihre Heimspiele finden in der NIX Eissporthalle Frankfurt statt und ziehen viele Zuschauer an.Über Techem: Techem ist ein führender Anbieter für smarte, nachhaltige Gebäude, spezialisiert auf Energiemanagement, Ressourcenschutz und Wohngesundheit. Gegründet 1952, ist Techem mit über 4.000 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und betreut weltweit über 13 Millionen Wohnungen. Techem bietet Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien sowie regenerative Versorgungskonzepte und -lösungen an. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/de oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/).Pressekontakt:Janina SchmidtHead of Corporate CommunicationsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 174 / 744-4137E-Mail: janina.schmidt@techem.deKatharina Bathe-MetzlerHead of Sustainability, Communications & Public AffairsTechem Energy Services GmbHTelefon: +49 (0) 1522 / 413-6702E-Mail: katharina.bathe-metzler@techem.deOriginal-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37900/6059433