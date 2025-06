© Foto: Richard Drew - AP

Circle-Aktien sind nach dem IPO massiv haussiert. Während Cathie Wood direkt Gewinne in Millionenhöhe einstreicht, warnt Arthur Hayes vor einer Stablecoin-Blase à la Terra. Platzt der Hype schneller als gedacht?Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle hat seit ihrem Börsendebüt am 5. Juni 2025 einen massive Rallye hingelegt. Mit einem Schlusskurs von 199,60 US-Dollar am 18. Juni entspricht das einem Anstieg von rund 530 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis. Auch am Freitag, dem Tag nach dem Börsenfeiertag in den USA, notieren die Titel vorbörslich höher. Hintergrund ist unter anderem der vom US-Senat verabschiedete "GENIUS Act", der erstmals einen rechtlich verbindlichen Rahmen für …