Zofingen (ots) -Noch bis Sonntagabend ist die historische Altstadt Zofingen zum 25. Mal Schauplatz des Bio Marché. Das Schweizer Bio-Genussfestival mit riesigem Verkaufs- und Degustationsmarkt ist auch zu seiner Jubiläumsausgabe wieder ein einzigartiges Schaufenster für die in- und ausländische Bio-Branche.Als im Jahr 2000 der erste Bio Marché ausgetragen wurde - es war nach Kopenhagen und Buenos Aires die 3. Bio-Weltausstellung - war noch nicht abzusehen, dass sich der Anlass innert Kürze zur wichtigsten Schweizer Bio-Plattform entwickelt. Der mittlerweile ein Vierteljahrhundert andauernde Erfolg des Bio Marché fusst auf einem einzigartigen Konzept: Die Mischung aus nationaler Bio-Plattform und Festival für alle Sinne zieht Konsumierende und Fachpersonen gleichermassen an, die klare Fokussierung auf "Bio" und die entsprechende unabhängige Kontrolle werden sowohl von Ausstellern als auch Besuchern geschätzt - und die imposante Kulisse in der historischen Altstadt Zofingen tut ihr Übriges.Letztere war auch diesmal wieder deutlich vor der offiziellen Eröffnung gut besucht - noch während die Aussteller am Einrichten ihrer Stände waren, gingen die ersten Produkte über den Markttisch. Und die Vielfalt ist beeindruckend: Neben Genüssen für Gaumen und Magen gibt es im Bio-Verkaufsmarkt auch Nonfood wie Naturkosmetik, Öko-Textilien, Möbel und Pflanzen zu entdecken. In der Bauerngasse zeigen Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern die ganze Vielfalt der Schweizer Bio-Landwirtschaft.Ein Festival für alle GenerationenStrassenmusiker lassen Festivalstimmung aufkommen, Artisten und Gaukler sorgen für Staunen und Poesie. Der Streichelzoo verlockt zu einer Pause vom Markttrubel, und mit dem muskelbetriebenen Karussell geht's rund. Mitten in den Marktzonen lockt ein spezieller FoodCourt mit vielfältigem Streetfood und erfrischenden Getränken - natürlich ebenfalls in kontrollierter Bio-Qualität. Auch ein Jubiläumsgeschenk fehlt nicht: Wer den Infostand besucht, erhält - solange Vorrat - ein Tütchen mit Bio-Blumensamen. Die spezielle Bio-Nektar-Blütenmischung freut nicht nur das Auge, sondern auch Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber.Noch bis Sonntag, 22. Juni 2025 ist das Bio-Paradies geöffnet. Dass der Eintritt auch nach 25 Jahren nach wie vor kostenlos ist, ist starken Partnerschaften zu verdanken - allen voran mit Hauptsponsorin Coop.Weitere Informationen:www.biomarche.ch