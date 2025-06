Freudenberg e-Power Systems (FEPS) kündigt ein neues stapelbares Batteriesystem für maritime Anwendungen an. Die modulare Lösung namens XWAVE ist speziell für Batterie-elektrische und Hybrid-elektrische Schiffe konzipiert. Freudenberg e-Power Systems ist ein bekannter Akteur in der Branche: Das Unternehmen hat weltweit Energiesysteme in gut 30 hybriden oder vollständig elektrischen Schiffen im Einsatz. Mit dem System XWAVE will Freudenberg nun nachlegen ...

