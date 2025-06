Düsseldorf (ots) -Ein Fall aus NRW entlarvt ein gefährliches Versagen der deutschen Verwaltungsbehörden: Durch eine perfide Masche beim Punkteverfahren kann jeder Autofahrer Opfer werden. Die Behörden schauen weg - und treiben unschuldige Bürger an den Rand der Existenz.Von der RedaktionStellen Sie sich vor, Sie führen ein ganz normales Leben. Sie sind berufstätig, vielleicht sogar selbstständig. Plötzlich reißt Sie ein amtlicher Brief aus allen Wolken: Führerscheinentzug, acht Punkte in Flensburg, einmonatiges Fahrverbot - angeblich wegen wiederholter Verkehrsverstöße. Der Schock sitzt tief, denn Sie wissen: Diese Delikte haben Sie nie begangen. Und was jetzt auf Sie zukommt, ist der blanke Albtraum - finanziell, beruflich und persönlich.Die perfide Methode: Punktebetrug mit SystemWas klingt wie ein ausgedachter Internet-Mythos, ist traurige Realität. Der Betroffene, Unternehmer Dustin Senebald aus NRW, ist einer der wenigen, die überhaupt bemerken, was passiert ist - und den Mut haben, es öffentlich zu machen.Die Vorgehensweise der Täter ist erschreckend simpel:1. Verkehrsverstoß: Ein Unbekannter wird geblitzt.2. Falsche Fahrerangabe: Im Anhörungsbogen nennt er eine beliebige andere Person als Fahrer - samt erfundener oder gezielt präparierter Adresse.3. Posttrick: Am angegebenen Briefkasten wird der Name des Opfers angebracht, oder die Täter fangen die Post einfach ab.4. Stille Post: Der wahre Fahrer weiß von nichts - doch gegen ihn beginnt im Verborgenen die 14-Tage-Frist zur Stellungnahme.5. Rechtskräftig durch Untätigkeit: Bleibt die Antwort aus, wird das Bußgeld rechtskräftig. Die Behörden gehen davon aus, dass zugestellte Post gelesen wurde.Das Opfer? Es lebt weiter in völliger Ahnungslosigkeit - bis irgendwann der finale Schlag kommt: Der Entzug der Fahrerlaubnis, Zustellung an die echte Adresse, kombiniert mit Zahlungsaufforderungen, Fahrverboten und Punkten, die sich unaufhaltsam summiert haben.Der Albtraum beginnt erst, wenn alles zu spät istDustin Senebald berichtet von schier unglaublichen Erlebnissen:- Monatelang keine Post. Kein Bußgeldbescheid, keine Chance zur Gegenwehr.- Erst die Führerscheinstelle klärt auf - als das Kind längst in den Brunnen gefallen ist. Ein Brief: "Sie haben acht Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot ist rechtskräftig, ihr Führerschein wird bald entzogen."- Die Ermittlungsarbeit bleibt am Opfer hängen: Dustin Senebald muss selbst nachforschen, Anwälte beauftragen, Beweise zusammentragen, Widerspruch einlegen, Anträge auf Wiedereinsetzung stellen.Die Behörden? Sie schicken die entscheidenden Briefe an Fake-Adressen, erkennen im zentralen Fahreignungsregister (FEAR) nicht einmal offensichtlich falsche Anschriften - und reagieren erst, wenn alles vorbei ist."Ich musste erleben, wie die Bußgeldbehörden systematisch versagen. Es reicht offenbar, einen Namen auf einen Briefkasten zu kleben, damit eine fremde Person haftbar gemacht wird. Eine einfache Meldeadressprüfung findet nicht statt", so Dustin Senebald.Behördenversagen mit AnsageBesonders brisant:- Die Lücke ist nicht unbekannt, doch sie bleibt ungenutzt.- Einzelfall? Offenbar nicht: Recherchen zeigen, dass Behörden in solchen Fällen regelmäßig versagen - entweder aus Zeitmangel, Überforderung oder schlicht Bequemlichkeit.- Der Staat verlässt sich auf Zustellungsfiktion: Hauptsache, der Brief ist irgendwo eingeworfen worden.- Die Opfer zahlen die Zeche: Dustin Senebald berichtet von über 2.000 Euro Anwaltskosten, offenen Vollstreckungsbescheiden, drohendem Haftbefehl - alles für Taten, die er nie begangen hat.In einem der wenigen aufgedeckten Fälle bestätigt sogar die Bußgeldbehörde schriftlich, dass hier ein Betrug vorliegt - ein seltener Lichtblick. Doch auch das ändert am Gesamtproblem nichts.Der Irrsinn der BürokratieWas nach einer schnell lösbaren Angelegenheit klingt ("Widerspruch einlegen, fertig!"), ist in Wahrheit ein undurchdringlicher Bürokratie-Dschungel:- Ist ein Bußgeldbescheid einmal rechtskräftig, bleibt den Opfern nur ein teures, aufwändiges Antragsverfahren auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.- Die Beweislast liegt allein beim Geschädigten.- Ohne anwaltliche Hilfe ist das Verfahren kaum zu bewältigen - mit erheblichen Kostenrisiken.Dustin Senebald: "Ich konnte bei mehreren Delikten sogar nachweisen, dass ich zum Tatzeitpunkt nicht einmal in Deutschland war. Das interessierte zunächst niemanden."Existenziell für Berufspendler und SelbstständigeDie Folgen gehen weit über Bußgeld und Punkte hinaus. Für Berufspendler, Taxifahrer, Handwerker oder Selbstständige kann der Führerscheinverlust das wirtschaftliche Aus bedeuten. Ganz zu schweigen von psychischer Belastung, Reputationsverlust und der ständigen Angst vor dem nächsten behördlichen Schreiben.Das System ist zur Einladung für Betrüger geworden - und der ehrliche Bürger steht schutzlos da.Niemand ist geschützt - jeder kann Opfer werdenEs braucht keine Insiderkenntnisse. Ein Täter benötigt nur einen Namen und eine Adresse. Besonders gefährdet: Menschen mit öffentlichem Profil, wie Dustin Senebald, der regelmäßig im Internet zu Polizeikontrollen und Verkehrsrecht informiert. Aber auch Ex-Partner, Nachbarschaftsstreit oder purer Zufall können reichen, um auf diese Weise ins Visier zu geraten.Bislang ist der Fall Senebald in seiner Dimension einzigartig dokumentiert - doch Experten sind sich sicher: Diese Systemlücke wird zunehmend ausgenutzt!Was muss sich ändern?- Meldeadressprüfung bei abweichenden Angaben muss Pflicht werden.- Digitale Nachverfolgung und verbindliche Identitätsnachweise statt reiner Briefkastenzustellung.- Opferschutz: Vereinfachte Verfahren und Soforthilfe für Betroffene.- Kontrolle: Behördliche Kontrollinstanzen müssen eingeführt werden, um solchen Betrug frühzeitig zu erkennen.- Passbildabfrage: Behörden sollten Blitzerfotos mit den Passbilddaten der Fahrer vergleichenFazit: Ein System, das Opfer produziertDer Fall zeigt: Deutschlands Bußgeldsystem schützt nicht die Unschuldigen, sondern macht sie zu Opfern von Bürokratie und Fahrlässigkeit. Behörden, Politik und Justiz sind gefordert - bevor aus einem Kavaliersdelikt eine nationale Krise wird.

Dustin Senebald steht Medien für Interviews, Akteneinsicht und Hintergrundgespräche zur Verfügung. Originaldokumente, behördliche Schreiben und alle Nachweise über das Behördenversagen sind vorhanden.

Journalistische Anmerkung: Die Redaktion hat sämtliche Belege gesichtet. Die Dimension des Falls ist nicht nur empörend - sie ist ein Alarmsignal für den Rechtsstaat.