Die geplanten Themen:Wie Datenarbeiter im Globalen Süden für KI ausgebeutet werden - Das Buch "Feeding the Machine" blickt hinter die Kulissen der KI-ImperienKünstliche Intelligenzen, gerade Chatbots wie ChatGPT, begeistern viele, vor allem, weil sie so praktisch und so menschlich wirken - bei all ihrer Künstlichkeit. Scheinbar mühelos werden in wenigen Sekunden Informationen über alle möglichen Themen aufgerufen, manchmal sogar einfühlsame Antworten auf persönliche Lebensfragen geliefert. "Ironischerweise", sagt der Internet-Geograph Mark Graham im Interview mit "ttt", "sind es Menschen, die die Künstliche Intelligenz menschlich wirken lassen, während die Maschine die Menschen wiederum zu Maschinen macht."Rechtsextreme Gewalt nimmt drastisch zu - Warum sind gerade junge Männer immer empfänglicher für rechtsradikale Ideologie?Rechtsextreme Straftaten in Deutschland erreichen ein Rekordhoch: um fast 50 Prozent sind sie laut Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2024 gestiegen. Nazi-Sticker, Hakenkreuze an Schulen - und auf der Straße zeigen sich die Rechtsextremen wieder offen bei Attacken auf Christopher Street Day-Paraden oder bei Neonazi-Aufmärschen. Dazu kommen Angriffe auf Politiker:innen, Flüchtlingsheime und Brandstiftung. Die Verhaftung von Mitgliedern der "Letzten Verteidigungswelle" und die Bildung weiterer neuer rechter Gruppen zeigt: Die Täter werden immer jünger. Warum suchen gerade junge Männer und Jugendliche nach einer Zugehörigkeit zu rechtsextremen Gruppen oder Parteien?Die schillernde Kunstmesse Art Basel - Wie läuft das Big Business mit der Kunst?Die Art Basel 2025 eröffnet mit einem pinken Paukenschlag: Kunststar Katharina Grosse verwandelt den Messeplatz in Basel und die angrenzenden Gebäude mithilfe ihrer Spraypistole in ein monumentales Werk. Lebensdauer: sieben Tage, nahezu so lang, wie die größte Kunstmesse der Welt dauert. Ihre Auftragsarbeit mit dem Titel "CHOIR" ist eine begehbare Farblandschaft im öffentlichen Raum: leuchtend, vergänglich, frei. Und damit der perfekte Auftakt für eine Reflexion über Kunst im Spannungsfeld zwischen Bedeutung und Markt. Denn drinnen in den Hallen wird spekuliert, gesammelt, verkauft. Preise sinken, neue Namen steigen. Der internationale Kunstmarkt befindet sich in Bewegung. Für manche ist es ein Umbruch, für andere der Anfang vom Ende eines Booms. "ttt" zeigt die Highlights der Art Basel 2025: Von der monumentalen Sektion "Unlimited" bis zur jungen Plattform "Statements". Und fragt, was Kunst heute leisten kann: als Idee, als Investment, als Ort der Reibung."Agent of Happiness" - Ein bittersüßes dokumentarisches Roadmovie durch Bhutan, auf der Suche nach dem Glück"Haben Sie einen Traktor?", eine einfache Frage, die die "Glücksagenten" Amber Kumar Gurung und Guna Raj Kuikel den Einwohner:innen von Bhutan stellen, auch der trans* Frau und Performerin Dechen in einem Club, oder der Schülerin Yangka. Sie sind im Auftrag der Regierung unterwegs, in der konstitutionellen Monarchie wird das Bruttonationalglück alle drei bis fünf Jahre neu erhoben. Ein stiller wunderbarer Dokumentarfilm, der einen Blick eröffnet in andere Leben und in eine Philosophie, die das menschliche Wohlergehen über den materiellen Wohlstand stellt und einen zurückwirft auf das ganz eigene Glücksempfinden.Moderation: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.