Das Münchener Medizintechnikunternehmen Brainlab geht in den kommenden Wochen an die Börse. Es wird das bislang größte deutsche und das drittgrößte europäische IPO in diesem Jahr. Wer ist Brainlab und sollten Anleger die Aktien zeichnen? Was macht Brainlab? Die 1989 in München gegründete Brainlab AG entwickelt, produziert und vermarktet softwaregestützte Medizintechnologie. Das Unternehmen ist Spezialist für die softwarebasierte Chirurgie am Gehirn ...

