DJ PTA-Adhoc: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Änderung der Planzahlen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Änderung der Planzahlen

Ettlingen (pta000/20.06.2025/13:40 UTC+2)

Die VEH AG freut sich bekannt geben zu können, dass aus diversen Paketgeschäften ein signifikanter Ertrag entstanden ist.

Wir passen für das Geschäftsjahr 2025 daher die Ergebnisplanung an und planen, vor Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken, ein Ergebnis von anstatt bisher 15 TEUR nun 150 TEUR bis 200 TEUR.

Für 2025 passen wir die Umsatzplanung ebenfalls an und planen nun Umsätze in Höhe von 4-5 Mio. EUR anstatt 3-4 Mio. EUR.

Die Anzahl der öffentlichen Kaufangebote sowie Paketgeschäfte über unser Haus, die weitere Wertentwicklung unserer Beteiligungspositionen und die aktuell nicht kalkulierbaren Kosten für die Rechtsberatung werden hierbei eine wichtige Rolle spielen.

Perspektiven

Liquiditätsrisiken sind aufgrund der hohen Eigenkapitalfinanzierung für das Geschäftsjahr 2025 nicht erkennbar.

Klaus Helffenstein - Vorstand

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Am Hardtwald 7 76275 Ettlingen Deutschland Ansprechpartner: Klaus Helffenstein - Vorstand Tel.: +49 7243-900-01 E-Mail: info@valora.de Website: www.valora.de ISIN(s): DE0007600108 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München

