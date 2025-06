In einem Experiment ließen Forscher:innen unterschiedliche KI-Modelle in die Rolle von Verkäufern und Einkäufern schlüpfen. Das Setup sollte viele reale Handlungsbedingungen nachahmen. Die Studie weist ein klares Ergebnis aus. Der Wettlauf um immer größere KI-Modelle verlangsamt sich, aber das heißeste Branchenthema bleiben KI-Agenten, also Systeme, die autonom agieren, Entscheidungen treffen und im Namen der Nutzer:innen verhandeln können. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...