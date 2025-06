Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Am 17. Juni begann Chery die zweite Phase seiner Global Safety Challenge in Jakarta, Indonesien, und konzentrierte sich dabei auf das Szenario "extreme Feuchtigkeit" im Rahmen seines sechsdimensionalen Sicherheitsbewertungssystems (Hitze, Kälte, Trockenheit, Feuchtigkeit, hohe Geschwindigkeit und unwegsames Gelände). Dieser strenge Test bestätigte die Feuchtigkeits- und Korrosionsbeständigkeit der "Guardian Battery" im Chery Super Hybrid (CSH). Mr. Heri Prabowo, Leiter des Sub-Directorate of Motor Vehicle Type Testing, Ministry of Transportation, und Mr. Christian Andersen, Notar, nahmen zusammen mit Vertretern von 80 führenden Medien und KOLs der Branche an der Veranstaltung teil, um die Leistung der Batterie nach 53 Stunden und 51 Minuten ununterbrochenen Eintauchens in Salzwasser zu sehen - ohne Auslaufen, ohne Kurzschluss und ohne Anzeichen eines thermischen Durchgehens. Die Batterie hat ihre strukturelle Integrität bewahrt und alle technischen Prüfungen zur elektrischen Isolierung bestanden. Nach dem Einbau in das Fahrzeug sprang es beim ersten Versuch erfolgreich an und lieferte während des gesamten Straßentests eine stabile Leistung, so dass die strenge Prüfung ohne Anomalien abgeschlossen werden konnte.Die "Guardian Battery" von CSH ist nach IP68 wasser- und staubgeschützt, verfügt über eine ultraschnelle Abschaltzeit von 2 ms, einen extrem weiten Betriebstemperaturbereich von -35°C bis 60°C und ein 24/7-Echtzeit-Überwachungssystem für den Batteriezustand - und bietet damit umfassende Batteriesicherheit auf der Grundlage fortschrittlicher intelligenter Technologien. Was den passiven Schutz betrifft, so ist der TIGGO8 CSH mit einem Unterbodenschutz aus hochfestem Stahl mit einer Zugfestigkeit von 780 MPa ausgestattet, was die Sicherheit des Fahrzeugs insgesamt deutlich erhöht.Auf der Veranstaltung zogen die geräumige "5+2"-Sitzanordnung und das V2L-Ökosystem des TIGGO8 CSH die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich. Mit den auf Knopfdruck umklappbaren Sitzen der dritten Reihe, dem klassenbesten Kofferraum mit 1.930 Litern Fassungsvermögen, gepaart mit 36 Ablagefächern und einem leistungsstarken 3,3-kW-V2L-System, bietet der TIGGO8 CSH ein komfortables und angenehmes Reiseerlebnis für die ganze Familie auf jeder Fahrt.Chery hat sich dem Thema Sicherheit verschrieben und treibt die technologische Innovation mit benutzerorientierter Technik kontinuierlich voran, wobei es sich mit Branchenführern wie Volvo durch strenge globale Sicherheitsherausforderungen misst. Als zweite Etappe des globalen Sicherheitsprogramms von Chery hat der indonesische Batterietest bei extremer Luftfeuchtigkeit die Sicherheitstechnologie der Marke weiter bestätigt. In Zukunft wird Chery auf dem mexikanischen Markt einen strengen Unterbodenschutztest durchführen, um die Sicherheitsleistung des CSH weiter zu evaluieren. Dies unterstreicht das Engagement von Chery, sicherere und zuverlässigere Mobilitätslösungen für globale Kunden zu liefern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2715360/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sicherheit-unter-druckchery-batterie-steht-53-stunden-lang-im-indonesischen-ozean---und-lauft-immer-noch-302487039.htmlPressekontakt:zhangtianyi1@mychery.comOriginal-Content von: Chery Automobile Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100428/100932754