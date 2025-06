Leipzig (ots) -Die neue Staffel des MDR-Podcasts "Queer Crimes - Verbrechen aus der LGBTQAI+ Community" knüpft mit spektakulären und bewegenden Kriminalfällen an die ersten beiden Staffeln an. Dabei werden die Lebensrealitäten der LGBTQAI+ Community erneut in den Fokus gerückt: queere Menschen - einmal als Opfer, aber auch als Täterinnen und Täter. Die dritte Staffel ist ab sofort und exklusiv in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/queercrimes_s3?pm) abrufbar.Unter redaktioneller Leitung von Ulrike Gattermann führen die beiden Hosts Marvin Standke (Moderator, Podcaster und Journalist) und Irina Schlauch (Juristin und erste "Princess Charming" aus der gleichnamigen Dating-Show) durch sieben neue Episoden. Sie analysieren die Verbrechen aus einer persönlichen und fachlich queeren Perspektive, hinterfragen gesellschaftliche Mechanismen und geben Einblicke in die oft einseitige Berichterstattung der Medien."Die Stigmatisierung der Opfer, die ungewollten Outings, die Skandalisierung - wir sprechen über eine Gesellschaft, die auch angeheizt von Medien oft nur Teilaspekte des queeren Lebens sieht und diese zuspitzt", erklärt Marvin Standke die Relevanz. Und weiter: "'Queer Crimes' ist die Möglichkeit, die Sprache über queeres Leben in der Öffentlichkeit zu ändern und alle Menschen für spezielle Themen aus der queeren Blase zu sensibilisieren."Sieben neue Fälle - immer donnerstags exklusiv in der ARD AudiothekDie dritte Staffel startet mit einer Doppelfolge. Im wöchentlichen Rhythmus erscheinen weitere Episoden, die folgende Fälle behandeln:- "Der Grindr-Mörder" (https://www.ardaudiothek.de/episode/queer-crimes-verbrechen-aus-der-lgbtqia-community/der-grindr-moerder/ard/14765841/): Serienmörder Stephen Port trifft seine Opfer über die Dating-App Grindr. Polizei und Medien erkennen die Zusammenhänge zunächst nicht.- "Die lesbischen Todesengel" (https://www.ardaudiothek.de/episode/queer-crimes-verbrechen-aus-der-lgbtqia-community/die-lesbischen-todesengel/ard/14765845/): Cathy und Gwen, ein lesbisches Paar, werden in den 1980ern für eine Mordserie verantwortlich gemacht. Die Ermittlungen und das Medieninteresse fokussieren sich stark auf ihre Beziehung.- "Be Gay, Do (Cyber)Crime" (VÖ: 27.06.25): Die nicht-binäre Hackerin maia arson crimew hackt Überwachungskameras und veröffentlicht Daten als Akt des Hacktivismus für queere Rechte.- "Mord an Porno King Cobra" (VÖ: 04.07.25): Macht, Eifersucht und Mord in der schwulen Pornofilmindustrie der 2000er-Jahre.- "Das tödliche Attentat auf Harvey Milk" (VÖ: 11.07.25): Harvey Milk, der erste offen schwule US-Politiker, wird 1978 ermordet. Sein Vermächtnis inspiriert die queere Gleichberechtigungsbewegung bis heute.- "Transaktivistin und Mörderin Dana Rivers" (VÖ: 18.07.25): Dana Rivers, eine Transaktivistin, ermordet 2016 ein lesbisches Paar und deren Sohn - und löst Debatten über die Unterbringung von Transpersonen in Gefängnissen aus.- "Amokfahrt aus Rache - Olga Hepnarová" (VÖ: 25.07.25): Die letzte zum Tode verurteilte Frau im kommunistischen Tschechien begeht 1973 einen Amoklauf aus Rache für erlittene Demütigungen.Über "Queer Crimes""Queer Crimes" ist ein Format, das True-Crime-Fans ebenso wie Menschen aus der queeren Community anspricht. Die authentische Betrachtung und Bewertung von Verbrechen, die in einem queeren Umfeld passiert sind, ist notwendig und relevanter denn je.Der Podcast "Queer Crimes - Verbrechen aus der LGBTQAI+ Community" nimmt dabei Kriminalfälle in den Blick, bei denen queere Menschen Opfer oder Täterinnen und Täter sind. Die Hosts diskutieren gesellschaftliche Hintergründe, mediale Darstellungen und persönliche Erfahrungen - mit dem Ziel, Sichtbarkeit zu schaffen und Vorurteile abzubauen.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6059631