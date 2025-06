Die Bank of America hat die Aktie der Porsche AG abgestuft. Das Kursziel wurde um 39 Prozent zurückgenommen. Auch die UBS sieht den Luxus-Autobauer weiterhin skeptisch. Große Probleme bestehen nach wie vor in China.Analyst Horst Schneider von der Bank of America hat die Aktie der Porsche AG von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Das Kursziel nahm der Experte von 61 auf 37 Euro zurück. Schneiders Hauptsorge mit Blick auf den Sportwagenhersteller gelte dem Umsatz, schrieb der Auto-Experte in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...