Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Unsicherheit aufgrund des Israel-Iran-Kriegs hat die Märkte fest im Griff, so die Deutsche Börse AG.Die große Frage sei nun, ob die USA in den Krieg eintreten würden. Für den Rentenmarkt habe die Unsicherheit zwei gegenläufige Effekte: Einerseits führe die Unsicherheit zu mehr Nachfrage nach "sicheren Häfen" wie Bundesanleihen - und Druck auf die Renditen. Andererseits wachse durch den starken Ölpreisanstieg die Inflationsgefahr, was eher für steigende Renditen spreche. Unter dem Strich gehe es daher seitwärts. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen schwanke weiter um 2,5 Prozent, am Freitagmorgen sind es 2,51 Prozent. ...

