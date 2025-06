DJ WOCHENVORSCHAU/23. bis 29. Juni (26. KW)

=== S O N N T A G, 22. Juni 2025 - JP/Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, beginnt ihren Besuch in Japan M O N T A G, 23. Juni 2025 *** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis 08:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Industrie (u.a. Bundeskanzler Merz, CEOs von RWE, Deutsche Bank, Siemens, DHL, Bayer) *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 15:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juni *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juni *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Mai *** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Aktuelle ordnungspolitische Herausforderungen für Zentralbanken" 19:10 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Milwaukee Business Journal Mid-Year Outlook event 20:30 US/Fed-New-York-Präsident Williams, Zweitägiger Besuch in Albany und der umgebenden Region - JP/Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, setzt ihren Besuch in Japan fort D I E N S T A G, 24. Juni 2025 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Industrie (2. Tag) 10:00 DE/PVA TePla AG, HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni *** 11:00 DE/Cancom SE, HV *** 11:30 DE/Continental AG, Capital Markets Day 11:30 DE/Auktion 1,70-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2027 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 14:30 US/Leistungsbilanz 1Q *** 15:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich der Verleihung des De Sanctis Award "Europa" *** 15:15 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Barclays-CEPR Monetary Policy Forum (16:15 Panel-Teilnahme) *** 16:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Anhörung im Lords Committee *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Juni 18:30 US/Fed-New-York-Präsident Williams spricht bei Event in Albany, das von NY CREATES und Center for Economic Growth gesponsert wird 20:00 US/Fed-Boston-Präsidentin Collins, Rede zur Veröffentlichung des State of the Nation's Housing Report 22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 4Q - JP/Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Georgieva, beendet ihren Besuch in Japan M I T T W O C H, 25. Juni 2025 *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Mai 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz April *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni *** 10:00 DE/Konjunkturbarometer des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Juni *** 10:00 NL/Prosus NV, Capital Markets Day 10:00 DE/MLP SE, HV *** 11:00 DE/Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, Pressegespräch "VÖB-Kapitalmarktprognose" *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei New York Association for Business Economics event *** 16:00 US/Neubauverkäufe Mai *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche - EU/Systemrisikorat ESRB, Sitzung des Verwaltungsrats D O N N E R S T A G, 26. Juni 2025 *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H 10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV *** 13:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede und Panel-Teilnahme bei Finanzmarktklausur des Wirtschaftsrats der CDU 14:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, spricht bei Event der New York Association for Business Economics *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai *** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 20:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zum 150. Bestehen der Münchner Opernfestspiele *** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 4Q (23:00 Earnings-Call) - DE/IAB-Arbeitsmarktbarometer *** - US/Fed veröffentlicht Ergebnisse des jährlichen Bankenstresstests - GB/Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, spricht beim jährlichen Dinner von TheCityUK F R E I T A G, 27. Juni 2025 *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Mai *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Juni *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juni 10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV 11:00 DE/Adtran Networks SE, HV *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juni 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juni *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni S A M S T A G, 28. Juni 2025 *** 17:30 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Panel-Moderation bei Petersberger Sommerdialog ===

