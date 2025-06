Die ÖPNV-Betreiber Verdener Verkehrsgesellschaft, Stadtbus Goslar und die KVG Braunschweig haben von der N-Bank einen Förderbescheid zur Anschaffung von insgesamt zwölf Elektrobussen erhalten. In Betrieb sollen die neuen E-Busse in den Jahren 2026 und 2027 gehen. Bei den zwölf Elektrobussen handelt es sich um sieben E-Solobusse und fünf weitere Elektro-Gelenkbusse. Vier der Batterie-elektrischen Gelenkbusse sollen in den Verkehrsgebieten Salzgitter, ...

