© Foto: Eli Hartman/AP/dpa

Ein militärisches Eingreifen der USA oder Israels, das zu einem Regimewechsel im OPEC-Mitgliedsstaat Iran führt, würde laut JPMorgan erhebliche Auswirkungen auf den globalen Ölmarkt haben."Wenn die Geschichte ein Anhaltspunkt ist, könnte eine weitere Destabilisierung Irans zu deutlich höheren und über längere Zeiträume anhaltenden Ölpreisen führen", schreibt Natasha Kaneva, Leiterin der globalen Rohstoffanalyse bei JPMorgan, am Mittwoch in einer Mitteilung an Kunden. US-Präsident Donald Trump forderte am Dienstag die bedingungslose Kapitulation Irans und bedrohte Khamenei in einem Social-Media-Beitrag persönlich. Israel habe in den ersten Tagen der Offensive sogar einen Anschlag auf …