kundenservice@finanzen100.de

Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot.Wir führen momentan 40 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 31 %. Im Laufe der Woche haben wir eine frühere Empfehlung aufgegriffen, eine Marktanalyse veröffentlicht, zwei Updates gepostet und ein Nachkauflimit platziert. Heute ändern wir zwei Rankings, platzieren zwei Nachkauflimits und liefern Abrechnungen aus der laufenden Woche nach. Betroffen sind unter anderem MOTA-ENGIL, CATL, BOMBARDIER, CELLEBRITE, STELLANTIS, KERING und TELEPERFORMANCE. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Es hatte sich in den letzten Wochen angedeutet, jetzt ist es Gewissheit. Der DAX hat seine relative Stärke abgegeben. Die war in den letzten sechs Monaten rekordverdächtig:Und hat sich jetzt in das Gegenteil verkehrt. Die großen Indizes an der Wall Street haben die Führung übernommen und entwickeln sich seit ein paar Wochen besser als der DAX. Der Monatsvergleich zeigt es deutlich:Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Siewieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!