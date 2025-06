© Foto: adobe.stock.com

Dan Ives, der globale Leiter der Technologieforschung bei Wedbush Securities, ist überzeugt, dass ein Börsensegment in den nächsten fünf Jahren Anleger weiterhin mit starken Kursgewinnen überraschen wird.In einem aktuellen Interview mit CNBC erklärt der Investor, dass Aktien aus dem US-Technologiesektor auch in den kommenden Jahren weiter steigen und über ihrem fairen Wert gehandelt werden dürften. Ives zufolge steht der Technologiesektor in den nächsten Jahren vor enormen Entwicklungen, angetrieben durch den rasanten Fortschritt und die breite Akzeptanz von Künstlicher Intelligenz (KI). Von einem Titel ist Ives nach wie vor besonders überzeugt: Er glaubt, dass Tesla die "am stärksten …