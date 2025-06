FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat nach drei schwachen Tagen am Freitag wieder kräftig zugelegt. Marktbeobachter verwiesen auf vage Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Krieg zwischen Israel und dem Iran.

Nach zeitweise noch deutlicheren Gewinnen notierte der deutsche Leitindex zum Handelsende noch 1,27 Prozent höher bei 23.350,55 Punkten. Damit dämmte er sein Wochenminus auf 0,7 Prozent ein. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen erholte sich am Freitag um 0,84 Prozent auf 29.365,17 Punkte.

Bei den Kursbewegungen könnte auch eine Rolle gespielt haben, dass an diesem Freitag wieder großer Verfallstag ist. Vom "großen Verfall" oder auch "vierfachen Verfall" sprechen Börsianer, wenn an den Terminbörsen Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Stärkere Kursausschläge an solchen Tagen kann es vor allem bei Aktien-Schwergewichten in den entsprechenden Indizes geben.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte letztlich um 0,7 Prozent zu. Der SMI in Zürich schloss prozentual unverändert, während der Londoner FTSE 100 um 0,2 Prozent nachgab. Die wichtigsten US-Aktienindizes fanden zum europäischen Börsenschluss keine gemeinsame Richtung./gl/he

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145