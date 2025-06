DJ Aktien Schweiz kaum verändert - Erholungsansätze verpuffen

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Freitag wenig verändert geschlossen. Erholungsansätze verpufften, als die US-Börsen nach einer leicht positiven Eröffnung ihre Gewinne abgaben. Die Angst vor einem militärischen Eingreifen der USA in den Konflikt zwischen Israel und Iran habe sich etwas gelegt, berichteten Marktteilnehmer. Sie verwiesen auf Andeutungen des US-Präsidenten Donald Trump, dass er dem Iran Zeit für Verhandlungen einräumen wolle. Allerdings berge das bevorstehende Wochenende die Gefahr negativer Überraschungen.

Der SMI schloss kaum verändert bei 11.871 Punkten. Bei den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 70,18 (zuvor: 14,98) Millionen Aktien. Wegen des Großen Verfalls am Freitag waren die Umsätze überdurchschnittlich hoch. Angeführt wurde der Markt von Holcim (+2,1%), die im Einklang mit Aktien anderer europäischer Zementhersteller stiegen. Händler verwiesen auch auf die bevorstehende Abspaltung des Nordamerikageschäfts Amrize. Am Montag werden Amrize-Aktien erstmals an der New Yorker Börse und der Schweizer Börse SIX gehandelt.

UBS erholten sich um 0,7 Prozent. Bankenwerte waren europaweit gesucht. Versicherer lagen ebenfalls stark im Markt. Swiss Life, Swiss Re und Zurich verbesserten sich um bis zu 1,5 Prozent. Einen Bogen machten Anleger um defensive Werte wie das SMI-Schwergewicht Nestle (-1,2%), die Pharmawerte Novartis (-0,3%) und Roche (-0,3%) oder die Aktie des Duft- und Aromenherstellers Givaudan (-0,9%).

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2025 11:46 ET (15:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.