Massive ETF-Zuflüsse bei Bitcoin und Ethereum: Steht die nächste Mega-Rallye bevor?

Trotz der Unsicherheit an den Märkten und den fallenden Börsenkursen verzeichnen Bitcoin und Ethereum plötzlich massive Inflows. Doch was steckt hinter der anziehenden Nachfrage? Und kann das jetzt womöglich zu einer Mega-Rallye bei Kryptowährungen führen? Die aktuelle Lage im Nahen Osten gepaart mit einem potenziellen Eingreifen der Vereinigten Staaten sorgt für massive Unruhe an den Börsen weltweit. Doch überraschenderweise scheinen Kryptowährungen eher weniger von Kapitalabflüssen betroffen zu sein, ganz im Gegenteil.

Bitcoin und Ethereum trotzen Marktturbulenzen mit Rekord-Zuflüssen

So flossen allein am Mittwoch 388,3 Millionen US-Dollar in Bitcoin-Produkte in den USA. Dies markiert den achten Tag infolge, in denen Investoren netto Gelder investieren. Laut der Kryptoanalyseplattform Santiment ist dieses Verhalten tatsächlich nicht ungewöhnlich: "Trotz der anfänglichen Panik ist Bitcoin im Bereich von 104.000 bis 105.000 US-Dollar geblieben, unterstützt durch konstante ETF-Zuflüsse und einen Mangel an konsequenten militärischen Aktionen."

Besonders beachtlich ist der rasante Anstieg des Interesses an Bitcoin-ETFs. Seit dem 17. April flossen unglaubliche 11,2 Milliarden US-Dollar in Produkte auf die Mutter aller Kryptowährungen, wobei es nur acht Tage mit Abflüssen gab. Ebenfalls sehr beliebt sind Produkte auf Ethereum. Diese hatten bis zum 13. Juni eine Serie von 19 Tagen an Zuflüssen infolge verzeichnen können. Auch in den vergangenen drei Tagen gab es wieder neue Gelder von Investoren.

Standard Chartered hebt Bitcoin-Kursziel auf 200.000 US-Dollar an

Diese massiven Zuflüsse machen Anlegern und Experten nun Hoffnung auf eine massive Rallye bei der Mutter aller Kryptowährungen. So hatte etwa kürzlich das Analystenhaus Standard Chartered das Kursziel für die Bitcoin-Entwicklung im Jahr 2025 erhöht. Denn laut dem Strategen Kendrick soll der Bitcoin nun bereits im Sommer die Marke von 200.000 US-Dollar erreichen.

Der Experte schrieb: "Wir gehen davon aus, dass sich der Anstieg bis zum Sommer fortsetzt und Bitcoin in Richtung unserer Jahresendprognose von 200.000 US-Dollar steigt." Diese Änderung der Prognose basiert nicht nur darauf, dass Bitcoin jetzt überraschend schnell einen deutlichen Kursanstieg gezeigt hat, sondern eben auch darauf, dass die Mutter aller Kryptowährungen zuletzt deutliche Zuflüsse gesehen hat. Die massiven Zuflüsse in ETF-Produkte auf den Bitcoin sind also als tendenziell bullisch für die weitere Kursentwicklung zu bewerten.

Bitcoin Bull Presale: Einzigartiger Hybrid profitiert vom Bitcoin-Boom

Anleger, die jetzt ebenfalls optimistisch für die weitere Kursentwicklung bei der Mutter aller Kryptowährungen sind, sollten unbedingt einen Blick auf das wirklich einzigartige Bitcoin Bull Projekt werfen. Hier ist es möglich, unter Umständen überproportional von der weiteren Rallye beim Bitcoin zu profitieren und dabei noch echte BTC via Airdrop zu erhalten.

Denn Bitcoin Bull vereint erstmals und auf sehr innovative Weise Bitcoin und Memecoin miteinander. So gibt es bei Bitcoin Bull für Anleger immer dann Airdrops von echten Bitcoins oder Token Burns, wenn die Mutter aller Kryptowährungen im Kurs ein neues Hoch bei einer bestimmten Marke erreicht. Allerdings hat Bitcoin Bull sogar noch mehr zu bieten. Bei dem Projekt ist es zusätzlich möglich, durch Staking attraktive Rewards zu verdienen. Konkret winken für Anleger aktuell 56 Prozent pro Jahr und das für die ersten zwei Jahre.

Direkt zur Bitcoin Bull Website!

