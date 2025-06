Trump treibt Krypto-Revolution voran: GENIUS Act könnte Gamechanger für digitale Währungen werden

Donald Trump hat sich überraschend im Rahmen eines regulatorischen Gesetzes für Kryptowährungen zu Wort gemeldet. Darum könnte das Ganze jetzt zum Gamechanger für die Kryptoindustrie werden und das müssen Anleger unbedingt wissen. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sind Kryptowährungen im Kurs deutlich angezogen - nicht umsonst, denn der Republikaner hat versprochen, der kryptofreundlichste Machthaber aller Zeiten zu werden und die USA zum Krypto-Zentrum des Universums zu machen.

GENIUS Act schafft rechtliche Grundlage für Kryptowährungen

Bisher scheint sich Trump auch an sein Versprechen zu halten. Ein Spitzenwechsel bei der SEC, die Schaffung einer strategischen Krypto-Reserve und einige Deregulierungen waren die Folge. Doch nun könnte es durch die Republikaner sogar zu einem regelrechten Gamechanger für die Kryptoindustrie kommen.

So hat der amerikanische Senat den GENIUS Act mit 68 zu 30 Stimmen verabschiedet. Dies ist ein Rahmenwerk von Senator Bill Hagerty, das den Kryptowährungen erstmals eine Rechtsgrundlage schafft und die Adaption durch Unternehmen weiter vorantreiben dürfte. Auch Donald Trump hat sich bereits zu dem Gesetzentwurf geäußert, und das extrem positiv. So hieß es von ihm: "Der Senat hat gerade ein unglaubliches Gesetz verabschiedet, das Amerika zum unangefochtenen Marktführer im Bereich digitaler Vermögenswerte machen wird."

Stablecoins gewinnen massive Unterstützung aus Politik und Finanzwelt

Denn dank des neuen Gesetzes dürfte es Unternehmen möglich sein, binnen kürzester Zeit Zahlungen abzuwickeln und das zu Kosten nahe null. Bisher ist das mit Blick auf das aktuelle Banken- und Zahlungsdienstleistungssystem nicht gegeben. Aber Trump ist nicht der Einzige, der sehr positiv angesichts des Gesetzes bestimmt ist.

So argumentieren sogar Notenbanker wie der Gouverneur der Federal Reserve Bank, Christopher Waller, dass eine Ausweitung der Nutzung von Stablecoins Kosten im Zahlungsverkehr einsparen und neue Anwendungsfälle schaffen könnte. Angesichts dieser Entwicklungen haben sich sogar bereits einige Finanzinstitute wie die Bank of America positiv geäußert und Pläne für die Herausgabe eines eigenen Stablecoins verkündet.

Bitcoin Bull Presale: Der große Profiteur des Krypto-Booms

Es herrscht also eine positive Stimmung gegenüber Stablecoins, und die bevorstehende Unterzeichnung des GENIUS Acts nach der erwarteten Zustimmung im Repräsentantenhaus gilt als wahrscheinlich. Dementsprechend könnte in der Krypto-Welt ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen werden. Dass Kryptowährungen immer beliebter werden, sieht man übrigens auch am Kursverlauf des Bitcoins.

Denn Bitcoin Bull ist ein Memecoin, der sich durch ein Belohnungssystem an die Mutter aller Kryptowährungen gekoppelt hat und damit einen einmaligen Hybrid für Anleger schafft. Zusätzlich dazu gibt es bei Bitcoin Bull die Möglichkeit, attraktive Rewards durch das Staking von Coins zu verdienen. Konkret winken 56 Prozent pro Jahr für die ersten zwei Jahre. Das Belohnungssystem bietet außerdem die Chance auf Airdrops von echten Bitcoins oder Token Burns, die immer dann ausgelöst werden, wenn Bitcoin bestimmte Kursniveaus erreicht.

Direkt zur Bitcoin Bull Website!

