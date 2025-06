Ethereum zeigt Rekordwachstum: Warum ETH trotz niedrigem Kurs vor einem Durchbruch steht

Der Kryptomarkt zeigt derzeit ein geteiltes Bild. Während Bitcoin-Investoren die Nähe zum Allzeithoch feiern und sich in den letzten 12 Monaten über ordentliche Gewinne freuen, herrscht bei vielen Altcoin-Investoren eher Ernüchterung. Solana notiert rund 50 % unter seinem Allzeithoch und auch bei Ethereum müsste sich der Kurs fast verdoppeln, um neue Höchststände zu erreichen. Allerdings zeigt sich vor allem bei Ethereum, dass der niedrige Kurs ungerechtfertigt sein dürfte.

Ethereum-Netzwerk verzeichnet noch nie dagewesenes Wachstum

Kaum ein Coin polarisiert so sehr wie Ethereum. Während die einen überzeugt sind, dass Ethereum vorne mit dabei sein wird, wenn die Blockchain-Technologie die Finanzbranche revolutioniert, gehen die anderen davon aus, dass die Konkurrenz zu stark ist. Einige befürchten, dass Ethereum langfristig zurückfällt.

Ethereum hat aber nach wie vor die Vormacht im Smart-Contract-Sektor und wächst immer weiter. Aktuelle On-Chain-Daten zeigen, dass zwischen 800.000 und 1.000.000 neue Wallets pro Woche dazukommen. Das ist deutlich mehr als vor einem Jahr. Damals lag der Kurs deutlich höher, obwohl das Netzwerk weniger genutzt wurde. Diese Diskrepanz zwischen Kurs und Aktivität deutet auf eine mögliche Unterbewertung hin.

Angebotsverknappung und institutionelle Nachfrage treiben ETH-Potenzial

Je mehr das Ethereum-Netzwerk genutzt wird, desto mehr ETH wird durch Transaktionsgebühren dauerhaft aus dem Verkehr gezogen. Denn bei jeder Transaktion wird ein Teil der Gebühr geburnt. Ein Mechanismus, der Ethereum unter bestimmten Bedingungen deflationär macht. In Kombination mit der Tatsache, dass immer weniger ETH auf zentralen Börsen liegen, also offenbar langfristig gehalten werden, entsteht ein immer knapper werdendes Angebot.

Die Nachfrage ist tatsächlich da. Nicht nur über die Spot Ethereum ETFs, sondern auch durch direkte Käufe großer Unternehmen. Immer mehr institutionelle Anleger entscheiden sich bewusst dafür, ETH direkt zu kaufen und nicht nur über Fonds zu investieren. 38 Institutionen halten mittlerweile über 3 Milliarden Dollar in ETH - das sind 1,19 Millionen ETH und damit fast 1% aller Ethereum im Umlauf.

Solaxy Presale: Neue Layer-2-Lösung für Solana mit 1.000% Potenzial

Ethereum baut seine Dominanz weiter aus und dürfte bald auch wieder im Kurs steigen. Allerdings ist ETH schon die zweitgrößte Kryptowährung der Welt, was einen Anstieg um 1.000 % und mehr extrem schwierig macht. Anders ist das bei neuen Kryptowährungen, die ihren Wert gerade am Anfang schnell vervielfachen können. Vor allem, wenn der Anwendungsfall stimmt.

Mit Solaxy kommt nicht nur eine neue Kryptowährung, sondern auch die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt. Solaxy kommt mit dem nativen Token $SOLX, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist und schon jetzt auf über 55 Millionen Dollar explodiert ist. Analysten vermuten, dass der Kurs nach dem Launch schnell um das 10-fache steigen könnte, da die Nachfrage schon jetzt so hoch ist. Allerdings endet der Vorverkauf schon in wenigen Tagen.

Direkt zur Solaxy Website!

