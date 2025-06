Bitcoin auf dem Weg zur Million? Experten-Prognosen und neue Investmentchancen

Nachdem der Bitcoin die Marke von 100.000 US-Dollar erreicht hat, träumen viele Anleger davon, dass die Mutter aller Kryptowährungen auch die eine Million US-Dollar erreicht. Doch wie realistisch ist das wirklich? Und sind solche Kurssprünge beim Bitcoin überhaupt noch möglich? Während die meisten Experten skeptisch bleiben, gibt es auch bullische Stimmen, die von enormen Kurssteigerungen ausgehen.

Experten sehen Million-Dollar-Marke noch in weiter Ferne

Vor einigen Jahren hätte niemand damit gerechnet, dass der Bitcoin die Schallmauer von 100.000 US-Dollar durchbrechen wird, doch bereits 2024 hat es die Mutter aller Kryptowährungen geschafft. Nun hoffen viele Anleger darauf, dass BTC den Kurs von einer Million US-Dollar erreicht. Dies entspricht einer Verzehnfachung vom aktuellen Niveau.

Zumindest in diesem Jahr dürfte das Erreichen dieser Marke nicht allzu wahrscheinlich sein. Wirft man einen Blick auf die Wettplattform Polymarket, so messen Marktbeobachter dem Durchbruch der Marke im Jahr 2025 lediglich eine Wahrscheinlichkeit von drei Prozent zu. Hintergrund ist vor allem, dass viele Experten annehmen, dass das Erreichen von einer Million US-Dollar beim Bitcoin wesentlich länger dauern könnte, als es gedauert hat, 100.000 US-Dollar zu erreichen.

Brad Mills prognostiziert 100-fachen Anstieg beim Bitcoin

Allerdings gibt es viele unterschiedliche Thesen zum weiteren Kursverlauf von Bitcoin. Eine, die kürzlich einige Wellen auf Social-Media geschlagen hat, ist die von Brad Mills. So prognostizierte der Bitcoin Maximalist und Early Adopter kürzlich, dass es bei Bitcoin nochmals zu einem Superzyklus kommen könnte. Er sagte, dass der Wechsel bei BTC von einem "illegitimen Vermögenswert" zu einem "unverzichtbaren Vermögenswert" einen neuen Superzyklus lostreten könnte, der den Kurs in ungeahnte Höhen befördern soll.

Dieser "SaylorCycle", wie Mills ihn nannte, soll dabei vor allem von MicroStrategy CEO Michael Saylor und seinem Bitcoin Kaufprogramm getrieben werden, das das Angebot der Mutter aller Kryptowährungen immer weiter verknappt. Dementsprechend rechnet der Bitcoin Maximalist damit, dass der Bitcoin in den kommenden zehn bis zwanzig Jahren einen Kurs von zehn Millionen US-Dollar erreicht. Dies wäre eine Verhundertfachung vom aktuellen Niveau.

Bitcoin Bull Token: Neues Kryptoprojekt mit einzigartigem Belohnungssystem

Wer trotzdem jetzt ähnlich wie Mills bullisch für den Bitcoin ist, der sollte einen Blick auf das folgende einzigartige Kryptoprojekt werfen. Hier bieten sich für Bitcoin-Enthusiasten möglicherweise enorme Chancen. Konkret ist die Rede dabei vom Bitcoin Bull Token, einer Art Verschmelzung aus Bitcoin und Memecoin. Denn der Token bietet nicht nur Potenzial durch eine Investorencommunity, die den Coin massiv nach oben heben könnte, sondern koppelt sich zudem noch durch ein Belohnungssystem an den Kursverlauf des Bitcoins.

Konkret funktioniert das Ganze wie folgt: Immer dann, wenn der Bitcoin im Kurs bei einer bestimmten Marke ein neues Rekordhoch erreicht, werden für Bitcoin Bull Anleger kurstreibende Maßnahmen ergriffen. Zusätzlich dazu gibt es bei Bitcoin Bull die Möglichkeit, durch das Staking von Coins attraktive Rewards zu verdienen. Diese belaufen sich aktuell auf 55 Prozent pro Jahr für die ersten zwei Jahre. Angesichts dieses spannenden Angebots mit hohen Staking Prämien und einem Belohnungssystem steht der Presale kurz vor der nächsten Preiserhöhung.

Direkt zur Bitcoin Bull Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.